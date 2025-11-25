[헤럴드경제=권제인 기자] 삼성SDS는 부사장 2명, 상무 8명 총 10명에 대한 2026년 정기 임원 인사를 실시했다고 25일 밝혔다.

삼성SDS는 급변하는 글로벌 비즈니스 환경 속에서 국내·외 사업 확대 및 지속 성장을 이끌 리더십 보강을 위해 역량과 성과가 검증된 인재를 중심으로 중용하는 등 세대교체를 추진했다고 설명했다.

특히, 여성 리더 2명을 포함해 인공지능(AI) 플랫폼 및 에이전트 기반 사업, 클라우드 상품개발 및 전환구축 사업 등을 주도한 인재들을 두루 등용했다.

삼성SDS는 “기존 클라우드 및 솔루션, 디지털 물류 글로벌 사업 역량을 기반으로 기업향 AI 트랜스포메이션(AX) 사업 확대를 가속화하고 IT기술 리더십을 더욱 강화해 나갈 계획이다”고 밝혔다.

<부사장 승진>

▷김정욱 전략마케팅실 컨설팀팀장 ▷이태희 연구소 AI연구팀장

<상무 승진>

▷김긍환 전략마케팅실 컨설팅팀 제조컨설팅그룹장 ▷김승진 솔루션사업부 솔루션개발실 IW개발팀 Teams개발그룹장 ▷문신정 물류사업부 기획팀장 ▷신창민 개발센터 S/W경쟁력강화팀 ACT그룹장 ▷이준형 클라우드서비스사업부 MSP사업팀 Gen.AI SA그룹장 ▷최규황 클라우드서비스사업부 클라우드개발실 SCP개발팀 SCP Platform개발그룹장 ▷한호전 클라우드서비스사업부 클라우드서비스담당 SysOps팀 ERP시스템그룹장 ▷홍기영 People팀 Talent Management그룹장