부산은 매일 선착순 1111명 대상

[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드가 본격적인 겨울시즌 축제 오픈을 맞아, 설렘 가득한 겨울 나들이 기회를 선사할 특별한 프로모션을 진행한다.

롯데월드 어드벤처와 롯데월드 어드벤처 부산은 겨울시즌 축제가 한 창이다. 어드벤처는 지난 22일(토)부터 인기 애니메이션 ‘프린세스 캐치! 티니핑’과 함께하는 겨울시즌 축제 트윙클 미라클 윈터를 진행 중이다.

어드벤처 부산은 오는 29일(토)부터 크리스마스와 겨울의 낭만을 가득 담은 겨울시즌 축제 미라클 윈터 포레스트를 연다.

롯데월드는 ‘11월’ 겨울 시즌의 성대한 시작을 기념해, 오는 26일 부터 28일 까지 어드벤처와 어드벤처 부산의 야간권을 ‘1만원 대’에 구매할 수 있는 프로모션을 준비했다.

먼저 롯데월드 어드벤처는 오는 26일(수)부터 28일(금)까지 3일간 오후 4시부터 어드벤처를 마음껏 즐길 수 있는 ‘애프터4(After 4)’ 이용권을 선착순 총 1만1111명에게 76% 할인된 가격인 1만2500원에 제공한다.

롯데월드 어드벤처 부산 역시 같은 기간 오후 3시부터 입장 및 시설 이용이 가능한 ‘애프터3(After 3)’ 이용권을 매일 선착순 1111명에게 약 71% 할인된 금액인 1만1100원에 제공한다고 밝혔다.

해당 프로모션이 적용된 이용권은 네이버와 롯데온 2개 채널을 통해 구매할 수 있으며, 구매한 이용권은 행사 기간 중인 26일(수)부터 28일(금)까지만 사용할 수 있다.

어드벤처와 어드벤처 부산에서는 예비 ‘26’학번이 될 수험생들에게 오는 12월 31일 (수)까지 ‘수험생 할인 혜택’을 준다.

현장 매표소에서 2026학년도 대학수학능력시험 수험표를 제시하면 종합이용권을 각각 2만6000원, 2만원에 구매할 수 있다. 특히 어드벤처의 ‘애프터(After4)’ 이용권은 ‘20대’의 시작을 기념해 2만원에 이용 가능하다고 한다.