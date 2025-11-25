국내외 기업·MD·바이어가 모이는 ‘소싱인마켓’…B2B·B2C 전면 강화

[헤럴드경제=양대근 기자] 코엑스(사장 조상현)과 사단법인 한국MD협회(회장 정재필)가 공동주최하는 국내 대표 소비재 박람회 ‘소싱인마켓((Sourcing in Market, 구 서울국제소싱페어)’이 26일부터 28일까지 사흘간 서울 삼성동 코엑스 C홀에서 열린다고 밝혔다.

올해로 38회를 맞은 소싱인마켓은 ‘브랜드 그 다음을 여는 시장(Opening the Next of Brands)’을 슬로건으로 브랜드에는 실질적인 비즈니스 기회를, 소비자에게는 새로운 라이프스타일 경험을 제안하는 B2B·B2C 통합형 종합 소비재 전시회로 새롭게 기획되었다.

이번 전시에는 국내외 다수의 소비재 기업과 브랜드 292개 사, 416부스가 참가해 △기프트&홈리빙 △뷰티·패션 △스마트테크&솔루션 △헬스&푸드존 등 4개 핵심 섹터에서 다양한 제품과 서비스를 선보인다. 오뚜기, 쿠팡, 미리캔버스, 롱블랙, 리멤버, 팩컴코리아, 울트라백화점 서울 등 주요 기업과 콘텐츠 파트너가 참여하고, 서울시·한국무역협회·KOTRA·강남구청·강남구상공회의소 등이 후원해 유통·콘텐츠·공공 지원이 결합한 소비재 비즈니스 플랫폼으로 운영된다.

소싱인마켓 2025는 참가기업의 성과 창출을 위해 4대 B2B 프로그램을 강화했다. ▲소싱인사이트는 초기 창업자·스몰브랜드 대상 1대1 전문 컨설팅을 제공하며, 한국MD협회가 주관하는 ▲MD 구매 상담회는 온·오프라인 MD 100여 명이 참여해 입점 상담을 지원한다. 또한 동기간 한국무역협회가 주최하는 ‘코리아 그랜드 소싱 페어(Korea Grand Sourcing Fair)와 연계한 ▲‘해외 바이어 초청 상담회’와 e-소싱 기반 ▲유통 바이어 상담회를 운영해 국내외 판로 확대를 지원한다.

참관객을 위한 B2C 요소도 확대했다. 전시장에는 김신아 작가 협업 2D 아트월과 쇼룸존·텍스트존·선물존으로 구성된 체험형 기획전 ‘확신의 소싱인 전(展)’을 마련해 SNS 인증 이벤트와 경품 프로그램을 운영한다. 중앙에는 항저우 YIFA 그룹 15개 패션 브랜드가 참여하는 ‘쇼! 굿즈 패션&스타일(Fashion & Style) 특별관’을 조성해 글로벌 패션·굿즈 트렌드를 소개한다.

브랜드 협업존에서는 소싱인마켓×미리캔버스×이나피스퀘어의 디자인 커스터마이징 이벤트와 오뚜기×아이디어스×만만한녀석들 콜라보 굿즈 전시를 선보이고, 오뚜기 F&B 라운지에서는 산타 컵스프부터 달콤한 붕어빵 3종 세트와 호빵을 판매하는 카페테리아 부스를 운영해 관람객 경험을 강화했다.

메인 프로그램 소싱인스토리(세미나)에서는 브랜드, IP, 굿즈 산업 전반의 트렌드를 입체적으로 다루는 콘텐츠 세션으로 ▲전시 기간 브랜드와 트렌드가 만나는 무대▲IP가 경험이 될 때▲굿즈는 움직인다▲아이디어를 키워라▲디테일을 터뜨려라 등 일자별 테마로 진행된다.

세미나에는 지속가능한 굿즈, 도시브랜드, 스포츠·엔터테인먼트 IP, 영화·아이돌 굿즈, 명상·라이프스타일 브랜드 등 다양한 분야의 연사가 참여해 실제 사례 중심의 인사이트를 공유한다. AI 시대의 브랜딩 전략, 제품이 상품이 되기까지의 MD 역할, 인쇄산업과 지속가능한 생산, 이커머스 플랫폼 내 매출 성장 전략, 글로벌 소싱 플랫폼 활용법 등 실무 중심 주제도 다뤄져 브랜드 실무자와 창업자에게 실질적인 가이드를 제공한다.

동기간에 2층 더플라츠에서 개최되는 ‘도쿄 인터내셔널 기프트쇼 인 서울’과 3층 오디토리움에서 개최되는 ‘롱블랙 컨퍼런스 2026’을 통해 최신 소비 트렌드와 인사이트를 한자리에서 확인할 수 있다.

조상현 코엑스 사장은 “올해 소싱인마켓은 단순한 판매 전시를 넘어 브랜드·굿즈·소비 트렌드가 한자리에 모이는 대한민국 대표 소비재 플랫폼을 지향한다”라며 “브랜드에게는 ‘다음 단계’를 여는 시장으로, 소비자에게는 새로운 취향과 경험을 제안하는 장이 될 것”이라고 밝혔다.

정재필 한국MD협회 회장은 “유통, 판로확보에 어려움을 겪는 중소기업, 소상공인들이 많다”라며, “소싱인마켓을 통해 소비재 산업의 지속 가능 성장의 기틀이 될 것”이라고 말했다.