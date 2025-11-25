[헤럴드경제=김현경 기자] 한국기독교교회협의회(NCCK) 신임 회장으로 대한예수교장로회 총회장 정훈(64) 목사가 선임됐다.

NCCK는 24일 한국교회100주년기념관에서 74회 정기총회를 열고 이같이 결정했다. 임기는 1년이다.

정 회장은 목원대학교 경영학과를 졸업하고 장로회신학대학교 신학대학원에서 석사 학위를 받았다. 대전신학대 이사장을 지냈으며 현재 여천교회 위임목사를 맡고 있다.

정 회장은 취임사에서 “오늘 우리가 살아가는 세상은 많은 불안과 아픔으로 가득하다. 이러한 시대일수록 교회가 함께 울고, 함께 짊어지며, 함께 걸어가는 공동체가 되어야 함을 절실히 깨닫는다”며 “한국교회가 서로에게 힘이 되고 위로가 되는 따뜻한 연합의 공동체가 되도록 최선을 다해 섬기겠다”고 밝혔다.

그는 기후 위기에 직면해 행동하는 교회, 전쟁과 폭력을 거부하고 평화를 만드는 교회, 불평등에 맞서는 교회 등을 목표로 활동하겠다고 약속하면서 “한반도와 이 땅이 조금 더 평화로워지고, 고통받는 이웃의 눈물이 닦이기를 기도한다”고 전했다.

4년간 NCCK를 이끌 총무로는 박승렬(65) 한우리교회 담임목사를 선임했다.

박 목사는 성균관대 사학과를 졸업하고 한신대 신학대학원에서 석사 학위를 취득했다. 전국목회자정의평화실천협의회 간사, 한국기독교사회선교연대 총무조직국장, 수도교회 교육전도사, 독립문교회 교육전도사, 한우리교회 전도사, 한국기독교장로회서울노회 목사 등을 역임했다.

현재 한국교회인권센터 이사장, 4·16재단 이사장, 비정규노동자 쉼터를 표방하는 ㈔꿀잠 이사 등을 맡고 있다.

박 목사는 노무현 정부 시절 민주평화통일자문회의 위원을 지냈고 송두환 국가인권위원장 재임 중 국가인권위원회 정책자문위원을 맡는 등 교계 외 사회 기구에서도 활동했다.