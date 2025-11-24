기재부·복지부·한은·국민연금 첫 회의…대규모 해외투자 수급 영향 점검 시장 “헤지 확대·해외자산 매도로 달러 공급” 관측…“연금 수익성 훼손 우려”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 외환당국이 최근 원/달러 환율 변동성이 확대되자 주요 수급주체인 국민연금과 함께 시장 안정 방안 논의에 착수했다.

기획재정부·보건복지부·한국은행·국민연금이 구성한 ‘4자 협의체’가 가동되면서, 대규모 해외투자를 집행하는 국민연금의 운용 패턴이 외환시장 안정 논의의 핵심 변수로 부상했다.

기획재정부는 24일 “국민연금의 해외투자 확대 과정에서의 외환시장 영향 점검을 위해 기재부·복지부·한국은행·국민연금이 4자 협의체를 구성해 첫 회의를 개최했다”며 “국민연금의 수익성과 외환시장의 안정을 조화롭게 달성할 수 있는 방안을 논의할 예정”이라고 밝혔다.

같은 날 관계부처는 비공개 회의도 열어 국민연금의 외화 운용이 환율에 미치는 영향을 집중 점검한 것으로 전해졌다. 대규모 해외투자를 집행하는 국민연금이 시장에서 수급 충격을 완화하도록 어떤 기준과 방식을 마련할지에 논의가 집중된 것으로 알려졌다.

시장에서는 환율 급등 시 국민연금이 환헤지 비중을 확대하거나, 보유한 해외자산을 일부 매도해 달러 공급을 늘리는 방식 등이 아이디어 차원에서 거론되는 것으로 보고 있다. 다만 국민연금을 사실상 ‘환율 안정 수단’으로 활용할 경우, 연금 자산의 장기 수익성에 부담이 될 수 있다는 우려도 적지 않다.

보건복지부를 통해 이미 국민연금의 운용 리스크에 대해 ‘환율 변동성’이 핵심 위험 요인으로 공표된 만큼, 외환시장·연금운용 당국 간 협조 논의는 당분간 이어질 전망이다. 정은경 복지부 장관은 이날 열린 국민연금기금운용위원회에서 “환율의 불안정성과 대내외 시장의 변동성 확대가 연금 수익성에 부담요인”이라며 “시장 상황을 면밀히 분석해 기민하게 대응해 달라”고 주문했다.

한편 외환시장 불안이 심화하는 가운데 국민연금의 역할 논의가 공식 협의체로 등장한 것은 이례적이라는 평가도 나온다. 정부는 향후 정례 협의를 통해 외환시장 안정과 국민연금 기금 수익성 간 균형점을 찾겠다는 방침이다.