‘제2회 우주항공·방산 국제 융합 콘퍼런스 2025’ 성료

[헤럴드경제(진주)=황상욱 기자] 경상국립대학교가 우주항공·방산 분야 국제 연구 네트워크를 강화하기 위한 ‘제2회 우주항공·방산 국제 융합 콘퍼런스 2025’를 24일 개최했다. 글로벌 학술대회 SERESSA와 연계해 열린 이번 행사는 국내외 전문가 300여 명이 참석해 우주항공 정책, 방산 기술, 국제표준 등 핵심 의제를 집중 논의했다.

이날 콘퍼런스는 경남도·사천시·경상국립대학교가 공동 주관해 가좌캠퍼스 GNU컨벤션센터에서 진행됐다.

SERESSA 공동의장 라울 벨라스코 박사(TIMA 연구소)는 기조강연에서 ‘프로그램 가능한 회로 오류율 예측’을 제시하며 우주환경에서의 반도체 신뢰성 문제를 짚었다. 유럽우주청(ESA)의 비야스 굽타 박사는 임무 분류와 프로젝트 권고안을 소개해 국제 우주기술 표준의 변화 방향을 제시했다. 이어 국방기술진흥연구소는 글로벌 신호정보 위성체계 전망을 발표했다.

오후 세션에서는 ‘우주항공 정책’과 ‘K-방산 기술’ 두 개 트랙으로 논의가 이어졌다. 미국 해군연구소(NRL), 영국 서리대학교 연구진 등 해외 전문가뿐 아니라 KAI·국방기술품질원 등 국내 산업·연구기관 관계자도 참여해 ▷차세대 헬기 기술 ▷방산 우주 표준화 ▷극한환경 대응 소재 등 구체적 기술 전략을 공유했다.

행사는 종이 자료를 없앤 페이퍼리스 방식으로 운영됐으며 QR 기반 자료 열람과 동시통역이 제공됐다. 참가자들은 연구 성과 공유와 국제 협력 확대 측면에서 실질적 성과가 있었다고 평가했다.

경상국립대학교는 ‘글로컬대학 30’ 선정 이후 우주항공·방산 분야를 핵심 전략으로 삼고 국내 최초 우주항공대학 설립 등 전문 인력 양성 체계를 구축했다.

권진회 경상국립대학교 총장은 “세계 석학들과의 네트워크를 공고히 해 우주항공·방산 연구의 허브로 도약하겠다”고 말했다. 김형준 경남우주항공방산과학기술원장은 “SERESSA와의 연계로 국제 네트워크 기반을 확실히 확보했다”고 밝혔다.