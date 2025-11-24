광양시, 호남권 수출입 기업 상대로 원인 분석 착수...물류현황 DB 구축

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양시는 광양항의 신규 컨테이너 화물 유치 전략 마련을 위해 전남도와 함께 ‘호남권 수출입 기업 실태조사’ 연구용역에 착수한다고 24일 밝혔다.

광양시에 따르면 호남권 수출입 기업 상당수가 지리적으로 가까운 광양항을 이용하기보다는 물류비 부담에도 불구하고 부산항을 이용하는 것으로 나타나 이에 대한 원인 분석을 해보자는 취지이다.

이에 따라 호남권 물류 흐름을 정확히 분석할 수 있는 기초 데이터베이스 구축과 기업의 항만 이용 애로사항 파악이 중요한 정책 과제로 부상하고 있다.

이번 용역은 선사–화주 매칭 기반 마케팅 전략 개발을 핵심 목표로 약 10개월간 추진되며, △광양항 컨테이너부두 운영 현황 △광양항 물동량 추세(2015~2024년) △호남권 수출입 동향 및 업종별 특성 △수출입 기업 실태조사 △신규 컨테이너 화물 유치 전략 등으로 구성된다.

광양시는 이번 조사가 광양항 활성화 정책의 기반 자료를 제공하고, 중장기 마케팅 전략과 투자계획 수립에 이바지할 것으로 기대하고 있다.

특히 객관적인 물류 지표 확보를 통해 광양항 경쟁력 강화 정책의 실효성을 높일 수 있을 것으로 전망하고 있다.

시는 실태조사를 통해 지역 기업의 항만 이용 패턴과 물류비 구조를 분석하는 한편, 용역 추진 상황을 단계적으로 점검해 정책·사업 연계 가능성을 검토할 계획이다.

정승재 광양시청 철강항만과장은 “선사–화주 연계 프로그램 마련 등 도출된 전략을 향후 광양항 경쟁력 강화 종합계획에 순차적으로 반영할 예정”이라며 “광양항이 동북아 물류 중심이자 북극항로 거점항만으로 도약할 수 있도록 실효성 있는 전략을 마련하겠다”고 강조했다.