에르도안 튀르키예 대통령과 정상회담 국빈자격 방문, 환영식·만찬 행사 열려

[헤럴드경제=전현건·서영상 기자] 이재명 대통령은 24일 오전(현지시간) 중동·아프리카 순방의 마지막 방문국인 튀르키예에 도착했다.

이 대통령은 이날 오후 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 정상회담을 갖고 방산·원자력·바이오 분야의 협력 강화 방안을 논의할 계획이다.

이 대통령이 국빈 자격으로 방문한 만큼 환영식과 만찬 등 여타 행사도 예우에 맞게 열린다.

이 대통령은 이날 정상회담에 앞서 튀르키예의 ‘국부’로 평가받는 무스타파 케말 아타튀르크 초대 대통령의 묘소를 방문하며 25일에는 한국전 참전 용사 묘소에 헌화하고 현지 동포들을 만날 예정이다.

튀르키예는 한국 전쟁 당시 16개 유엔 참전국 중 4번째로 많은 병력을 파병해 ‘형제의 나라’로 불린다.

이 대통령은 1박 2일간 튀르키예에 체류한 뒤 25일 귀국길에 오른다. 이로써 지난 17일 시작한 7박 10일간의 중동·아프리카 순방이 마무리된다.

이 대통령은 이번 순방에서 아랍에미리트(UAE)·이집트를 방문해 정상회담을 했으며 남아프리카공화국에서는 주요 20개국(G20) 정상회의에 참석했다.