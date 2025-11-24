호남대, 한눈에 보는 ‘X+AI 청춘 프로젝트’

27~28일 ‘상상에서 현실로, 청춘이 만든 여정’

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] ‘AI 특성화대학’ 호남대학교(총장 박상철)가 광주시의 ‘AI 중심도시’ 전략에 발맞춰 그동안 배우고 익힌 지식에 창의적 아이디어를 결합한 성과물을 한자리에 모아 ‘X+AI : 2025 청춘 프로젝트–미래를 展하다’를 선보인다.

호남대학교 AI교양대학(학장 송창수)이 주최하고 RISE사업단이 주관하는 이번 행사는 AI교양교육을 통해 축적된 교육성과와 학생 창작물을 전시형태로 공유하기 위해 마련됐다.

오는 27일부터 28일까지 이틀간 교내 IT스퀘어(17호관) 1층 강당에서 ‘상상에서 현실로, 청춘이 만든 여정’을 주제로 열린다.

‘AI 공모전’ 수상작 전시와 시상식도 진행된다. 방문객들이 AI 기술을 쉽고 재미있게 체험할 수 있는 다양한 참여형 이벤트가 마련된다. 이번 행사는 재학생은 물론 지역 시민 누구나 참여할 수 있다.

송창수 AI교양대학 학장은 “6년연속 AI특성화부문 국가서비스대상을 차지한 호남대학교의 학생들이 그동안 축적한 AI 활용 능력과 AI 기반 창의·융합 역량을 결합한 작품들을 한자리에서 볼 수 있는 유익한 기회가 될 것”이라며 “학생들이 자신의 결과물을 직접 설명하는 과정에서 자신감을 갖게 되고, AI 시대의 변화에 대처하는 새로운 각오를 다짐하는 계기가 될 것”으로 기대했다.