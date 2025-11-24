미얀마·캄보디아, 온라인 사기 온상으로 꼽혀 태국 국경 인근서 닷새 동안 작전…미얀마 군정 범죄단지 급습 1590명 체포...대부분 불법 체류 외국인

[헤럴드경제=도현정 기자]캄보디아와 더불어 온라인 사기의 온상이라 알려진 미얀마에서 군부 정권이 범죄 단지를 급습, 1590명을 체포했다.

24일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 미얀마 군정은 지난 18일부터 22일까지 작전을 벌여 범죄단지를 급습, 온라인 사기에 가담한 1590명을 체포했다. 이들은 대부분 외국인 불법 체류자들로, 국적은 중국부터 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 케냐. 루마니아. 나이지리아 등 다양했다. 지난 22일 하루 동안 체포된 223명 중에서는 절반 가량인 100명이 중국 국적자로 확인됐다.

미얀마 군정은 이들이 온라인 사기 범행에 사용한 것으로 추정되는 컴퓨터 2890대와 휴대전화 2만1700대, 스타링크 위성 수신기 101대도 압수했다. 스타링크는 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X의 자회사로, 스페이스X는 자회사의 위성 통신이 범죄에 이용되는 정황을 감안해 지난달 미얀마 범죄 단지 의심 지역 인근의 스타링크 수신기 2500대를 사용할 수 없게 차단하기도 했다.

미얀마 군정에 따르면 이들은 태국과 국경 지역인 남동부 카인주 쉐코코 지역에서 주로 범행했다. 쉐코코 지역은 대규모 범죄 단지가 있는 곳으로 알려져있다.

미얀마 군정은 최근 온라인 사기와 불법 입국 혐의로 317명을 추방하기도 했다. 올해 미얀마에서 추방된 외국인 수는 1만명을 넘는다. 2022년 태국에서 체포돼 수감 중인 미얀마 범죄 단지 두목인 서즈장(徐智江·43)도 자국인 중국으로 송환될 예정이다.

미얀마는 올해 8월 한국인 대학생이 살해된 사건이 발생한 캄보디아와 더불어 동남아시아에서 범죄 단지가 많은, 온라인 사기의 온상으로 꼽힌다. 미얀마에서는 군부가 2021년 쿠데타로 집권했고, 이후 정부군과 반군의 내전이 이어지면서 치안이 불안정했다. 특히 태국과 가까운 국경 도시에서 사기 범죄 단지가 급증했는데, 그간 군정은 범죄단지를 사실상 방치해왔다. 최근에는 미얀마 군정의 군사 후원국인 중국의 요청으로 단속을 강화하고 있다.

지난달 미얀마 군정은 카인주 미야와디 지역에 있는 대규모 범죄 단지 ‘KK파크’의 일부 시설을 폭파하기도 했다. 이곳은 5년 전만 해도 별다른 시설물이 없는 들판이었으나 몇 년 사이 각종 빌딩을 비롯해 병원, 레스토랑, 은행, 빌라가 들어섰고, 대규모 범죄 단지로 변모했다.