보온성·활용성 강화

[헤럴드경제=전새날 기자] 글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스는 강추위가 예고된 겨울을 앞두고 기능성 소재를 적용한 신규 이너웨어 라인을 선보인다고 24일 밝혔다.

보온성과 활용성이 강화된 이번 신규 이너웨어 라인은 ‘히트모션’과 ‘텐셀 코지’ 등으로 구성됐다. ‘히트모션’은 인체에서 발생하는 수분을 열로 전환하는 흡습 발열 기능을 갖췄다. 가볍지만 탁월한 보온 효과를 제공하는 발열 내의다. 슬림한 실루엣과 심플한 U라운드 넥 디자인으로 다양한 겨울 제품과의 레이어드에 적합하다. 키즈용 제품은 상하의 세트로 구성돼 기온 변화에 민감한 어린이의 체온 유지에 효과적이다.

데일리룩으로도 활용할 수 있는 ‘소프트퍼 심리스 슬리브리스’도 있다. 겉면에는 골지 소재를 적용하고 내면에는 밍크원단을 더해 스타일과 기능성을 모두 갖춘 제품이다. 무봉제 편직 방식으로 제작돼 피부 마찰을 최소화하고 편안한 착용감을 제공한다.

‘텐셀 코지’는 친환경 소재인 텐셀을 사용해 피부 자극 없이 부드럽고 유연한 착용감을 구현했다. 어깨끈 탈부착이 가능한 ‘텐셀 코지 오프숄더 브라’부터 하트넥 브라, 쇼츠, 드로즈 등 총 4종으로 구성됐다. 또 허리와 밴드 부분에 더해진 로고 포인트로 스포티하면서 트렌디한 무드를 연출할 수 있다.

젝시믹스 관계자는 “본격적인 겨울 날씨가 시작되면서 체온 유지와 활동성을 모두 고려한 기능성 이너웨어 라인을 확대 출시했다”라고 말했다.