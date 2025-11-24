86아시안게임, 88서울올림픽 요트경기장으로 건립 최신식계류시설·시민친수공간조성, 2027년 말 준공

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시 해운대구 우동 수영만 요트경기장이 40년만에 재개발된다.

부산시는 24일 ‘수영만 요트경기장 재개발 민간투자사업’ 착공식을 개최했다. 이날 착공식은 40년 만의 수영만 요트경기장 전면 재개발 시작을 알리는 자리로, 부산 해양레저산업이 한 단계 도약하는 새로운 전환점이 될 것으로 기대된다.

수영만 요트경기장은 1986년에 아시안게임(1986년)과 서울올림픽(1988년)의 요트경기장으로 건립됐다.

이날 행사는 ▷국민의례 ▷내빈소개 ▷사업소개 영상 ▷기념사 ▷축사 ▷기념 세리머니 순으로 약 40분간 진행됐으며 박형준 시장을 비롯해 안성민 시의회의장, 주진우 국회의원, 사업시행자, 관계자 등 200여명이 참석했다.

‘수영만요트경기장 재개발 민간투자사업’은 2008년 민간투자사업 제안 접수를 시작으로, 행정절차와 협의, 법적 쟁점 등 여러 난관을 극복하며 추진돼 온 장기 프로젝트다.

시는 사업시행자와의 지속적인 협의와 재추진 노력을 통해 사업의 정상화를 끌어냈으며, 이번 착공으로 마침내 사업이 본궤도에 올랐다.

이번 재개발은 총사업비 1584억원(2008년 불변가) 규모로 추진되며, 사업 시행자는 아이파크마리나㈜다. 아이파크마리나㈜는 준공 후 30년 동안 운영할 계획이다.

사업 면적은 23만4693㎡(육상 14만2451㎡, 해상 9만2242㎡)이며 재개발 구역에는 ▷최신식 계류시설 567척(해상 317, 육상 250) ▷요트전시장 ▷요트클럽하우스 ▷복합문화·상업시설 ▷시민친수공간 등이 조성된다.

시는 2027년 말 준공을 목표로 사업을 추진한다. 또한 이번 재개발을 통해 세계 최고 수준의 해양레저 시설과 함께 시민과 관광객이 모두 즐길 수 있는 해양문화 복합공간을 조성해 지역경제 활성화와 일자리 창출을 도모할 계획이다.

특히 국제 요트대회와 해양레저산업 전진기지로서의 위상을 강화해 부산이 세계적인 해양레저 허브로 도약하는 중요한 발판이 될 것으로 기대된다.

박형준 시장은 이날 축사를 통해 “새로운 수영만 요트경기장은 해양레저 관광 분야 일자리를 창출하고, 인근 상권을 활성화하며, 전시복합산업(마이스)과 연계돼 지역 경제 전반에 긍정적인 파급 효과를 가져올 것”이라고 말했다.

이어 박 시장은 “시민이 마음껏 바다를 누리는 열린 해양문화 복합공간으로서의 수영만 요트경기장이 부산의 관광과 해양레저 위상을 한 단계 더 높이도록, 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 강조했다.