국립공원 내 해양생태계 보전 및 관리의 중심 거점으로 운영

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 국립공원 해양 전담 관리기관인 ‘국립공원 해양생태보전원’을 25일 정식 개원한다고 밝혔다.

경남 사천에 자리한 국립공원 해양생태보전원은 ▷우리나라 핵심 해양지역인 해상·해안국립공원의 조사·연구 ▷해양생물 서식지 증식·복원 ▷교육·체험 관련 정책개발 등을 전문적으로 수행하고, 기존 국립공원연구원 산하 해양 연구센터를 확대·재편해 출범한다.

앞서 국립공원공단은 해양생태보전원 출범을 위해 2023년 10월 사천시와 국립공원 해양거점시설 조성을 위한 업무협약을 체결하고, 2023년 12월부터 225억원을 들여 경남 사천시 실안동 일대 7000㎡ 부지에 총면적 약 3585㎡(지상 3층, 지하 1층) 규모의 청사를 신축했다.

해양생태보전원은 현재 390톤급 연구선(국립공원 연구1호)을 비롯한 다양한 해양 조사·분석·연구 장비를 보유하고 있다.

중장기 운영전략 수립을 통해 내년부터 해상·해안국립공원 내에서 ▷해양 멸종위기 야생생물 증식·복원 기술 개발 ▷해양 탄소흡수원 확대 ▷해중 탐방로 및 해상레저 체험장 기획·지원 ▷해역, 도서, 갯벌, 사구 등 해양생물 핵심 서식지 보전사업 등을 본격적으로 추진할 계획이다.

또 해양생태보전원 내에 실내 잠수풀(12.5×5×5m)을 활용한 스쿠버다이빙 교육을 실시해 해양 시민과학자를 양성하고, 생태관광 및 해양 특화 탐방 프로그램도 개발할 예정이다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “해양은 모든 생명의 시작이자 미래이다”라며 “우리 공단은 전문적인 관리 및 관계 기관 협력 강화, 대국민 해양 서비스 확대 등을 통해 국민에게 신뢰받는 해양공원 관리의 본보기를 구현해 나가겠다”라고 밝혔다.