HMM과 계약 체결 올해 컨테이너선 69척 수주

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대의 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양은 HMM과 1만3400TEU(1TEU=6m 길이 컨테이너 1개)급 이중연료 추진 컨테이너선 8척에 대한 건조 계약을 체결했다고 24일 밝혔다. 총 계약금액은 2조1300억원 규모다.

2007년 조선업 슈퍼 사이클 이후 18년만에 역대 최대 컨테이너선 수주 실적을 기록했다.

이번에 수주한 선박은 길이 337m, 너비 51m, 높이 27.9m 규모이다. 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진 엔진과 약 50% 확대된 대형 연료탱크를 지녀 운항 효율을 높였다. 해당 선박은 HD현대중공업과 HD현대삼호에서 2척과 6척씩 각각 건조, 2029년 상반기까지 차례로 인도될 예정이다.

HD현대는 올해 총 72만TEU 규모(69척)의 컨테이너선을 수주하며 국내 조선업체 중 가장 많은 수주 실적을 달성했다. HD현대가 건조한 컨테이너ㅅ선은 경쟁국 대비 선가가 높다. 그럼에도 선박 전 생애주기에 걸쳐 선사 운용비를 고려했을 때 원가경쟁력이 뛰어나다는 평가를 받고 있다.

HD현대는 자율운항 전문회사인 아비커스가 개발한 하이나스 컨트롤을 2023년부터 건조 선박에 설치해 자율운항 보조 기능을 적용하고 있다. 그 결과 탄소 배출량 15% 저감, 연료 효율 15% 향상 등 성능을 입증했다.

HD현대 관계자는 “차별화된 기술력과 고객 신뢰를 기반으로 글로벌 시장에서 입지를 더욱 공고히 하고 있다”며 “앞으로도 친환경·고효율 선박 중심의 기술 경쟁력으로 조선·해운 산업의 탈탄소화를 선도하겠다”고 말했다.