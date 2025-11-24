탄소배출권 거래 기반 금융상품 NH투자證, 24일부터 위탁 매매

NH농협금융지주가 정부의 생산적 금융 확대 기조에 발맞춰 ‘기후패키지 금융’을 출시한다고 24일 밝혔다.

기후 패키지 금융은 탄소배출권 거래를 기반으로 대출(전환금융)과 금융지원(금리우대)을 유기적으로 연계한 기후금융 모델로 농협은행과 NH투자증권의 공동 협업을 통해 운영된다.

농협금융이 향후 5년간 총 108조원 규모로 추진 중인 ‘NH 상생성장 프로젝트’의 핵심 축으로 NH투자증권의 IMA인가추진에 이어 발표된 2호 후속 사업이다.

NH투자증권은 이날부터 국내 증권사 최초로 ‘탄소배출권 위탁 매매 서비스’를 개시하고 탄소배출권 시장 활성화를 위한 제도적 토대를 마련한 바 있다.

이를 바탕으로 NH투자증권과 탄소배출권 위탁매매 계약을 체결한 기업이 NH농협은행에서 시설자금 대출(전환금융)을 받는 경우 금리우대 등 맞춤형 솔루션을 제공하는 모델을 정립했다는 설명이다.

또 NH투자증권은 기업 보유 탄소배출권을 양도 담보 운전자금으로 전환하는 신규 금융 구조를 구축하고 필요시 ‘혁신금융 서비스’ 지정을 추진해 제도화할 계획이다.

이찬우 NH금융지주 회장은 “탄소배출권 거래를 축으로 하고 있는 이번 금융 패키지는 국내 기후금융의 새로운 패러다임을 제시하는 선도적 시도”라며 “기업·은행·증권의 다층적 협력체계를 공고히 해 산업계의 전환금융 부담을 경감하고, 생산적 금융의 지평을 한층 더 확장하겠다”고 했다. 유혜림 기자