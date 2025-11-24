[헤럴드경제=양대근 기자] 혼다코리아(대표이사 이지홍)가 지난 22일 혼다 모빌리티 카페 ‘더 고(the go)’에서 고객 초청 스페셜 공연 ‘러브 윈터 라이브(Love Winter Live)’를 성황리에 진행했다고 24일 밝혔다.

이번 공연은 혼다 모빌리티 카페 더 고의 문화 프로그램의 일환으로, 연말을 앞두고 고객에게 평화로운 휴식과 감동의 시간을 선사하고자 마련되었다. 사전 신청을 통해 혼다 고객과 더 고 방문객 약 120여 명의 고객이 참석하며 많은 관심이 이어졌다. 클래식과 뮤지컬을 결합한 퓨전 공연으로 1부에서는 바이올리니스트와 피아니스트의 협주를, 2부에서는 뮤지컬 배우들의 듀엣으로 감미로운 선율과 퍼포먼스를 선보이며 현장을 찾은 고객들에게 힐링의 시간을 선물했다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “이번 공연은 올 한해 혼다에 보내주신 성원에 대한 감사의 마음을 담아 고객분들께 긍정적인 에너지를 전달하기 위해 준비한 자리”라며 “내년에도 고객분들과 더 가까이 소통하는 기회를 만들고자 노력하겠다”고 전했다.

한편, 혼다 모빌리티 카페 더 고는 시승센터와 카페가 결합된 브랜드 체험 공간으로 어린이 안전교육, 지식 강연, 브루잉 클래스, 토크쇼, 영화 상영, 연비 시승 대회 등 다양한 고객 참여형 문화 프로그램을 꾸준히 진행해 오고 있다. 현재까지 누적 시승 고객 4500여명을 포함해 총 7만6000여명 이상의 고객이 방문하며, 지역 사회 속 대표 커뮤니티 공간이자 고객 체험 거점으로 자리 잡았다.