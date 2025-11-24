복지부, ‘장애인 서비스 지원 종합조사 개선 TF’ 제1차 회의 개최

[헤럴드경제=이태형 기자]보건복지부는 24일 서울 영등포구 이룸센터에서 ‘장애인 서비스 지원 종합조사 개선 TF’를 출범하고 첫 회의를 개최한다고 밝혔다.

복지부는 장애인 서비스 지원 종합조사와 장애인 활동지원서비스에 대한 의견수렴을 통해 개선과제를 발굴 및 검토하기 위해 이번 전담조직을 구성했다.

이날 회의에서는 TF 구성·운영방안 및 향후 추진방향에 대한 논의를 진행한다.

TF에는 복지부, 장애계, 학계 전문가 및 유관기관인 국민연금공단이 참여해 개선 필요 과제에 대해 긴밀히 논의해 나가기로 했다.

TF는 장애인 서비스 지원 종합조사 및 활동지원서비스에 대한 개선안 마련 시까지 운영할 예정이다.

은성호 복지부 인구사회서비스정책실장은 “이번 TF에서 장애인 당사자들이 체감할 수 있는 제도 개선사항을 발굴하기 위해 다양한 의견을 수렴하고 이를 정책에 충실히 반영할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.