삼성전자·하이닉스 강세 금융주도 상승…코스닥 이차전지주 약세

[헤럴드경제=유동현 기자] 코스피가 24일 외국인의 매수세에 장 초반 3890대에서 상승 중이다.

이날 오전 10시 40분 기준 코스피는 전장보다 1.04% 오른 3893.54이다.

지수는 전장보다 61.90포인트(1.61%) 오른 3915.16으로 출발해 한때 3917.16까지 올랐으나 장중 상승폭을 줄이고 있다.

직전 거래일(21일) 코스피는 3.79% 급락해 3850대로 밀려났으나 하루 만에 상승세로 돌아섰다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 3.6원 내린 1472.0원에 거래를 시작했다.

유가증권시장에서 외국인과 기관이 924억원, 2562억원 각각 순매수 하고 있고, 개인은 3420억원 순매도 중이다.

지난주 말 뉴욕증시는 12월 기준금리 인하 기대가 되살아나면서 3대 지수가 일제히 올랐다.

존 윌리엄스 미국 뉴욕 연방준비은행 총재가 “정책 기조를 중립 범위에 더 가깝게 이동시키기 위해 가까운 시일 내에 연방기금금리 목표 범위를 추가 조정할 수 있다고 본다”고 발언, 매수세를 자극했다.

기술주의 경우 엔비디아가 도널드 트럼프 미 행정부가 인공지능(AI) 구동에 사용되는 그래픽처리장치(GPU) ‘H200’의 중국 수출 허용 여부를 검토한다는 소식에 등락을 거듭하다 0.97% 하락 마감한 반면, 마이크론(2.98%), 퀄컴(2.32%) 등은 올라 종목별 차별화 장세를 보였다.

이날 국내 증시는 미국 금리 인하 기대가 되살아난 가운데 직전 거래일 코스피 낙폭이 컸던 데 따른 저가 매수세가 유입되는 분위기다.

원/달러 환율이 안정된 점도 외국인의 매수세를 자극하는 것으로 보인다.

한지영 키움증권 연구원은 “외국인의 코스피 과매도 인식 속 반도체 등 주도주 중심의 저가 매수세 유입 등으로 국내 증시는 하방 경직성을 확보해 나갈 전망”이라고 했다.

지난주 말 급락했던 삼성전자(3.32%), SK하이닉스(1.92%) 등 반도체주가 일제히 반등해 지수를 끌어 올리고 있다.

KB금융(1.24%), 신한지주(0.65%) 등 금융주와 셀트리온(0.43%), 삼성물산(0.93%), HD한국조선해양(0.83%) 등도 강세다.

반면 LG에너지솔루션(-2.47%), 삼성바이오로직스(-4.01%), 현대차(-0.19%), HD현대중공업(-1.89%), 한화에어로스페이스(-3.34%) 등은 하락 중이다

같은 시각 코스닥지수는 전장보다 0.53% 내린 859.33이다.

지수는 전장보다 9.35포인트(1.08%) 오른 873.30으로 출발해 상승세를 보이다 하락 전환했다.

코스닥시장에서 외국인이 1459억원 순매도 중이고 개인과 기관은 1477억원, 22억원 각각 순매수 중이다.

에코프로비엠(-1.59%), 에코프로(-3.05%) 등 이차전지주와 펩트론(-6.10%), 레인보우로보틱스(-1.37%), 리가켐바이오(-0.22%) 등이 내리고 있다.

알테오젠(0.37%), 에이비엘바이오(0.50%), 코오롱티슈진(1.54%), 삼천당제약(1.18%), 보로노이(1.28%) 등은 상승 중이다.