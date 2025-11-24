사상구·사하구 우수기관 선정

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 ‘2025년 구·군 어린이복합문화공간 조성·운영 평가’를 실시해 최우수 기관으로 동래구, 우수 기관으로 사상구와 사하구를 선정했다고 24일 밝혔다.

이번 평가는 어린이복합문화공간인 ‘들락날락’의 조성·운영 실적과 정책 성과를 점검하고, 평가 결과를 환류해 사업의 내실을 기하기 위해 실시됐다. 각 우수 기관에는 부산광역시장 표창과 함께 특별조정교부금 총 2억원(최우수 1억원, 우수 각 5000만원)이 지급될 예정이다.

올해로 3번째를 맞은 이번 평가는 ‘들락날락 시즌2’의 정책 방향과 연계해 평가 체계를 전면 개편한 것이 특징이다. 지난해 평가 결과와 ‘들락날락 시즌2’의 정책 방향을 반영해 지표를 개선하고 ‘이용자 종합만족도’를 평가에 포함했다.

또 개관 시설 확대에 맞춰 평가의 무게중심을 ‘조성’에서 ‘운영’으로 옮기고, 평가위원회 정성평가 비중을 10%에서 50%로 높여 운영의 질을 더욱 중점적으로 살폈다.

아울러 우수사례 성과공유회를 정례화하고 참여 기관에 가점을 부여하는 한편 유공 공무원 표창 인원을 3명에서 5명으로 확대해 사업추진 현장의 동기를 고취하고 평가 결과가 실제 사업 내실화로 이어지도록 했다.

최우수 기관으로 선정된 동래구는 대형 규모의 들락날락을 신규 조성하고, 지역 자원을 활용한 특화프로그램을 운영해 생활권 복합문화공간의 모범적인 운영 모델을 제시했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

우수 기관으로 선정된 사상구와 사하구 역시 지역 여건을 반영한 운영체계와 프로그램 구성에서 강점을 보였다. 사상구는 각 들락날락의 특성을 살린 프로그램 운영과 주민·아동 참여형 체험 행사 등을 통해 지역 공동체 활성화에 기여한 점이 높이 평가됐다. 사하구는 가장 많은 들락날락을 운영하면서 수요가 많은 시간대 운영과 다양한 서비스 제공으로 주민 체감 혜택을 높인 점이 좋은 평가를 받았다.

시는 이번 평가를 통해 발굴된 우수사례를 구·군과 공유하고, 어린이복합문화공간 ‘들락날락’의 운영 내실화를 꾀할 계획이다.