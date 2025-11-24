‘당성’ 강화 기조 맞춰 당원 70·민심 30 추진 張체제 핵심 기조…계파 갈등 재점화 가능성

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘이 내년 지방선거 경선에서 당심(黨心)의 반영 비중을 높이는 방안을 추진하고 있다. 장동혁 대표가 계속 강조해 온 ‘당에 대한 기여도’를 중시하겠다는 기조로 풀이되는데, 당 일각에서는 ‘지방선거에서는 일반 국민 표를 얻어야 하는데 거꾸로 가는 것 아닌가’라는 지적이 나온다.

24일 정치권에 따르면 국민의힘 지방선거총괄기획단(단장 나경원 의원)은 조만간 6·3 지방선거 경선 방식을 현행 ‘당원 투표 50% 대 국민 여론조사 50%’에서 ’70% 대 30%‘로 변경하는 안을 최고위원회의에 보고할 방침이다.

이는 장 대표가 취임 이래 줄곧 강조해 온 ‘당성(黨性)’을 공천 핵심 기준으로 삼는 작업의 일환으로 풀이된다. 지선기획단 대변인을 맡은 조지연 의원은 앞서 기자들과 만나 “당세를 확대하고 자유민주주의·법치주의를 수호하는 당의 기여 부분을 확대하는 과정에서 7 대 3으로 비율을 정리한 것”이라고 설명했다. 정부·여당과 제대로 싸우는 야당이 되려면 당성이 평가기준이 돼야 한다는 것이 당 주류의 입장인 셈이다. 여론조사 반영 비중이 높으면 ‘역선택 문제’가 항상 뒤따른다는 부담도 있다.

다만 지금처럼 당 지지율이 낮고 당심과 민심의 괴리가 큰 상황에서는 강성 지지층에 기댄 후보로는 선거 승리 가능성이 높지 않다는 우려가 나온다. 김종혁 전 최고위원은 이날 오전 BBS 라디오 ‘금태섭의 아침저널’에서 “거꾸로 가는 듯한 느낌이 든다. 저희는 어떻게 해서든지 민심을 더 끌어안으려 해야 한다”며 “(지방선거 등 경선은) 당대표라든가 이런 분들을 선출하는 것과는 또 다른 것 아닌가. 국민들의 표를 얻어야 하기 때문에 여론과 민심을 반영할 수 있는 후보를 뽑아야 한다”고 지적했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 20일부터 21일까지 조사해 이날 발표한 여론조사 결과에 따르면 정당 지지도는 더불어민주당 47.5%, 국민의힘 34.8% 등으로 나타났다(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).

일각에서는 이 같은 공천 기준이 결국 반대파를 축출하는 수단으로 쓰일 수 있다는 주장도 나온다. 한 국민의힘 관계자는 “여상원 윤리위원장 교체 건이라든지 박민영 미디어대변인과 김예지 의원 갈등 등 내홍이 재연될 조짐이 보이는 상황에서 경선 룰 발표는 의미심장한 메시지”라고 말했다.

지도부는 경선 룰이 최고위원회에 정식 안건으로 올라오면 당 안팎 여론 수렴과 토론 등을 거쳐 최종 결정을 내린다는 방침이다. 경선 룰 변경은 당헌·당규 개정 사항으로, 최고위 의결을 거쳐 상임전국위원회·전국위원회 등 절차를 밟아야 확정된다.

한편 장 대표는 이날 오전 최고위원회의에서 최근 원달러 환율이 가파르게 치솟고 있는 것은 이재명 정부의 무능함 때문이라고 비판했다.

장 대표는 “한국의 실질실효환율 지수는 10월 말 국제통화기금(IMF) 기준 16년 2개월 만에 최저치를 기록했다”며 “이재명 대통령이 자신의 재판을 막는 데 골몰해서 경제 골든타임을 계속 놓치고 있다”고 지적했다.

이어 “물가 상승 요인 중에는 이재명 정부의 무분별한 확장 재정정책이 한몫하고 있다”며 “고환율·고물가로 국민이 겪는 고통은 결국 이재명 정부의 무능에서 나오는 무능세”라고 꼬집었다.