[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사는 K-컬처 관련 상품을 한데 모아 소개하는 신규 서비스 ‘K-커넥트(K-KONNECT)’를 공식 론칭했다고 24일 밝혔다.

K-커넥트는 패션 의류·잡화부터 굿즈, 앨범, 공연 및 전시 관람권까지 K-컬처 상품을 폭넓게 선보이는 전용 카테고리다. 서비스명에는 한국의 트렌디한 문화를 전 세계 팬들과 긴밀하게 ‘연결(Connect)’하겠다는 의미를 담았다.

무신사는 2023년 론칭한 한정 발매 서비스 ‘무신사 드롭’을 통해 패션 제품뿐만 아니라 아티스트 굿즈, 티켓 등 희소성 있는 상품들을 선보이며 주목받았다. 2024년부터는 ‘무신사 에디션’을 통해 아티스트 및 셀럽과 브랜드 협업 상품을 꾸준히 공개했다. 앞으로는 K-커넥트를 통해 무신사 드롭과 무신사 에디션에서 선보였던 K-콘텐츠 상품을 확대한다. 온·오프라인 채널을 연계해 큐레이션도 강화한다.

K-커넥트는 패션 브랜드와 아티스트, 인플루언서가 협업한 컬렉션부터 앨범 발매까지 다양한 카테고리를 아우른다. 무신사에서만 만날 수 있는 굿즈, 포토 카드 등 단독 특전이나 오프라인 팝업스토어를 선보일 예정이다.

무신사 관계자는 “젊은 고객층이 두터운 무신사는 협업을 전개할 수 있는 최적의 플랫폼”이라며 “K-커넥트를 중심으로 아티스트·IP(지식 재산권) 기반 비즈니스 협업을 확대해 패션·음악·아티스트 굿즈가 결합된 새로운 K-컬처 트렌드를 끌어나갈 것”이라고 말했다.