- 4년간 딥테크 기업 육성·유치성과 풍성 - 혁신기업 성장으로 생태계 확장 가속화

[헤럴드경제=구본혁 기자] 연구개발특구진흥재단은 대전 엑스포타워 내 운영 중인 대덕특구 사이언스센터가 국내·외 딥테크 기업과 지원기관이 집적된 기술사업화 복합 혁신공간으로 도약하고고 있다고 밝혔다.

사이언스센터는 특구재단이 2021년부터 운영해 온 입주공간으로, 엑스포타워 17층부터 22층까지 총 6개 층에 입주해있다. 기술창업 기업을 비롯해 보육기관, 초기 투자기관, 과학기술 지원기관, 법률·세무·노무 등 기업지원 전문기관 등이 함께 입주해 기술사업화 전 주기를 원스톱으로 연계할 수 있는 생태계가 조성돼 있다.

최근 글로벌 항공우주기업 에어버스(Airbus)가 테크허브 R&D센터를 개소하며 입주를 완료했다. 에어버스는 싱가포르, 네덜란드, 일본에 이어 대전을 전 세계 네 번째 테크허브로 선정했으며, 대덕특구의 혁신 생태계와의 연계를 기대하고 있다.

사이언스센터는 지난 4년간 딥테크 기업의 성장 단계에 따라 입주 기업에 필요한 지원과 고도화된 연구 공간을 연계하며, 대덕특구 내 기술창업 생태계의 핵심 플랫폼 역할을 수행하고 있다.

사이언스센터 입주를 통해 성장한 기업들의 사례도 점차 늘어나고 있다. CXL 기반 AI 인프라 기술로 CES에서 2년 연속 혁신상을 수상한 ㈜파네시아는 사이언스센터 입주로 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있으며, ㈜신테카바이오는 입주 이후 기술 고도화 및 투자 유치를 통해 고속 성장하여 현재는 대덕특구 4지구로 확장 이전했다.

정희권 특구재단 이사장은 “사이언스센터는 대덕특구의 딥테크 기업 성장 기반을 뒷받침하는 핵심 공간”이라며 “앞으로도 국내외 협력 생태계를 확장하고, 기술기반 창업기업의 스케일업과 글로벌 진출을 이끄는 거점으로 육성해 나가겠다”고 밝혔다.