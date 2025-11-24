‘AML 유관기관협의회’ 개최 금융사, 의심거래 일제 보고 해외 FIU 공조체계 강화키로

[헤럴드경제=김벼리 기자] 캄보디아 조직 등 국경을 넘어선 범죄 행태가 기승을 부리고 있는 가운데, FIU(금융정보분석원)가 초국경범죄에 맞서 금융사의 자금세탁방지 내부통제를 강화한다. 일부 은행들이 동남아 진출 은행 관리를 서면점검으로 그쳤다는 지적이 제기되면서 전 은행들에 동남아 지점 현장 점검을 지시했다. 앞으로 금융사들의 ‘해외지점 점검 기준’도 들여다볼 방침이다.

FIU(금융정보분석원)는 24일 금융감독원, 16개 유관기관 등과 함께 초국경 범죄 관련 ‘AML(자금세탁방지) 유관기관협의회’를 열었다고 밝혔다.

회의에서는 은행권을 중심으로 초국경 대응현황을 점검하고, 향후 초국경 범죄 관련 자금세탁방지를 강화하기 위한 정부와 금융회사 등의 역할에 대해 논의했다.

우선 FIU는 금융회사 등과 협력해 초국경 범죄 의심거래 유형을 분석하고, 금융회사 등은 이에 해당하는 의심거래를 일제 보고하기로 했다. 지난주 FIU는 은행권과 함께 이미 일부 의심거래 유형에 대해 분석하고 이를 추출하기 위한 기준에 대해 논의했다. 은행권은 이 기준에 따라 의심거래 일제 보고를 하고 있다. 앞으로 다른 업권에 대해서도 의심거래 일제 보고를 실시할 예정이다.

보고된 의심거래들은 FIU에서 전략분석을 거쳐 검찰, 경찰 등 법집행기관에서 범죄조직 적발에 활용할 예정이다. 앞으로도 주요 의심거래 유형별로 일제 의심거래 보고를 추진한다.

금융회사 등의 자금세탁방지 내부통제도 강화한다. 금감원이 은행업권의 해외 지점·자회사에 대한 AML 관리·감독 현황을 우선 점검한 결과 일부 은행은 동남아시아 지점·자회사에 대하여 서면점검에만 의존하는 등 내부통제상 일부 미비점이 발견됐다. 현행법상 금융사들은 해외 자회사나 지점의 자금세탁 방지 현황을 관리해야 한다. 다만 그 방식이 규정되지는 않아 그동안 서면으로 점검을 대체하는 은행들이 많았다.

FIU는 이번에 캄보디아 사태가 터진 만큼 은행들이 자체적으로 동남아 소재 지점·자회사를 현장점검하도록 했다. 또한 초국경 범죄 의심고객에 대한 고객확인을 강화하는 등 AML 내부통제를 강화하기로 했다. 앞으로 자금세탁방지 검사 시 금융회사 등의 해외 지점·자회사 관리 실태를 철저히 점검할 계획이다.

FIU 관계자는 “이번에 사고가 터진 이후로 현장점검을 안 한 금융사들도 현장 점검을 해보라는 차원”이라며 “앞으로 금융사들의 점검 기준을 점검하는 등 해외 지점 점검에 대해 보다 철저히 확인할 계획”이라고 말했다.

마지막으로 FIU는 해외 FIU와 금융거래 정보공유 등 공조체계를 강화하고, 초국경 범죄 등에 대응하기 위한 제도 개선도 지속적으로 추진할 예정이다.

이형주 원장은 “이번 협의회는 초국경 범죄 대응을 위한 첫걸음으로 FIU는 캄보디아 사건에 한정하지 않고 향후 발생할 수 있는 초국경 범죄에 대한 대응을 지속 강화해 나가겠다”고 강조했다.