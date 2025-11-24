SWOP 2025 참가 LG화학 유니커블 세계 최고 수준 얇은 두께 구현 14㎛ 필름으로 가공하는데 성공

[헤럴드경제=한영대 기자] LG화학은 25일부터 3일간 중국 상하이 신국제엑스포센터(SNIEC)에서 열리는 ‘중국 상하이 국제 포장 전시회(SWOP 2025)’에 참가한다고 24일 밝혔다.

SWOP는 아시아 최대 규모의 패키징 전문 박람회이다. 올해는 친환경 전환과 스마트 패키징을 주제로 약 600여개의 기업이 참가하고, 7만명 이상의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.

LG화학은 이번 전시에서 ‘소재로 만드는 순환’을 주제로 재활용이 용이한 친환경 패키징 솔루션, 고기능성 필름용 소재 등 혁신 제품을 선보일 예정이다.

특히 유니커블 기술을 집중 조명한다. 유니커블은 단일소재로는 세계 최고 수준의 얇은 두께를 구현한 초박막 포장 필름 소재이다. LG화학의 유니커블은 기존의 복합재질 포장 필름과 동등한 수준의 물성을 유지하면서도 단일 폴리에틸렌(PE) 소재로 재활용률을 높였다.

현재 페트, 나일론 등이 혼합된 대부분의 포장 필름은 재활용이 어려운 복합재질 플라스틱으로 분류된다. 단일소재는 재활용이 용이하지만 복합재질과 동등한 물성을 구현하기 위해 포장 필름이 두꺼워지는 경향이 있다. LG화학의 유니커블은 소재 두께를 줄여 경량화하는 다운게이징 기술을 활용, 세계 최고 수준의 얇은 포장 필름을 단일소재로 구현했다.

LG화학은 지난해 글로벌 필름 가공 장비 선도 기업인 독일의 라이펜호이저와 협력을 통해 18㎛(마이크로미터) 두께의 유니커블 고분자 필름(MDO-PE)을 세계 최초로 상업 생산했다. 올해는 이를 세계 최고 수준인 14㎛ 초박막 필름으로 가공하는데 성공했다. 이는 단일소재로 포장 필름의 파손 없이 장기간 생산이 가능한 소재 기술력과 가공 안정성을 입증한 사례이다. 현재 시중의 단일소재 포장 필름(25㎛ 기준) 보다 더 얇게 가공해 플라스틱 사용량을 약 44% 저감할 수 있다.

LG화학은 유니커블을 앞세워 포장업계의 친환경 니즈와 채활용 트렌드를 적극 공략할 계획이다. 이충훈 LG화학 NC·PO 사업부장 상무는 “이번 전시회를 통해 차세대 포장 필름 분야의 혁신 기술과 친환경성을 선도하고 글로벌 시장에서 새로운 고객가치를 창출하는 파트너십을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.