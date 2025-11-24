3만5000여 가공식품 분석해 건강점수 매겨

[헤럴드경제=정석준 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 지식재산처(옛 특허청)로부터 ‘세이프티 스코어’에 대한 특허를 취득했다고 24일 밝혔다.

‘세이프티 스코어’는 상품별 건강지수를 별점 형태로 표시한 신개념 영양정보 표시 제도다. 현대그린푸드는 현대백화점·현대아울렛 식품관, 공식 온라인몰 ‘그리팅몰’에서 판매하는 3만5000여 가공식품을 대상으로 영양정보, 첨가물 함유량, 원재료 가공 정도 등을 분석해 건강 점수를 매겼다.

제품 겉면에 표기된 영양 정보를 분석해 당·나트륨·트랜스지방·포화지방 등 건강에 좋지 않은 성분이 적을수록, 세계보건기구(WHO) 등에서 사용하는 가공식품 관련 글로벌 표준 ‘노바(NOVA)’를 기반으로 계산한 가공 정도가 낮을수록 높은 점수를 받는다. 또 첨가물의 개수나 일일 섭취허용량 대비 첨가물 함유량이 적으면 높은 점수를 받는다. 80점을 넘은 상품엔 별 1개, 85점 이상은 별 2개, 90점이 넘을 경우 별 3개를 부여한다.

현대그린푸드 관계자는 “세이프티 스코어는 건강에 대해 관심이 많은 소비자들에게 제품에 대한 객관적이고 정확한 영양 정보를 간편하게 확인할 수 있도록 한 것”이라며 “영양성분뿐 아니라 첨가물 함유 여부와 원재료 가공 정도 등 여러 기준을 종합적으로 평가하는 세이프티 스코어의 기술적 차별성이 대외적으로 인정받은 결과”라고 설명했다.

현대그린푸드는 세이프티 스코어 개발을 위해 지난 2019년부터 3년간 2만여 개의 가공식품을 전수 분석했다. 2022년 제도 도입 이후에도 매년 5000여 상품을 추가로 분석해 평가 기준을 고도화했다.

현대그린푸드 관계자는 “이번 세이프티 스코어 특허 취득을 계기로 식생활에 긍정적인 영향을 미치는 ‘건강한 먹거리를 제공하는 기업’이 되겠다는 회사의 비전을 공고히 하겠다”라며 “가공식품 외에도 과일·채소 등 신선식품에도 적용하는 영양 라벨링 제도 개발을 검토 중”이라고 말했다.

한편 현대그린푸드는 지난 2020년 국내 최초로 케어푸드 전문 브랜드 ‘그리팅(GREATING)’을 론칭했다. 특히 만성 질환자들이 간편하게 식이 조절을 할 수 있도록 설계한 질환맞춤식(메디푸드) 분야에서 국내 업체 중 독보적인 제조 경쟁력을 갖추고 있다는 평가를 받고 있다.