[헤럴드경제=문영규 기자] 진중권 동양대 교수가 조국혁신당 대표 선거 결과와 관련해 “47년 만에 보는 장면”이라고 지적했다.

진중권 교수는 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 “1978년 통일주체국민회의에서 박정희가 단독 입후보해 거둔 득표율이 99.996%”라며 “2025년 조국이 단독 후보로 거둔 득표율은 98.6%”라고 썼다.

그는 “47년 만에 보는 장면이다. 재미있네요”라고 덧붙였다.

조국 조국혁신당 신임 대표는 이날 충북 청주 오스코에서 열린 혁신당 2025 전국당원대회에 단독 출마해 찬성률 98.6%로 선출됐다.

자녀 입시 비리 등 혐의로 대법원에서 유죄가 확정돼 대표직에서 물러난 지 11개월 만이다.

조 신임 대표는 복역 중 지난 8월 광복절 특별사면으로 복권됐으며 비상대책위원장으로 당내 성 비위 및 괴롭힘 사건을 수습해왔다.

이날 전당대회에서는 선출직 최고위원 선거도 함께 진행됐다. 4명의 후보 중 기호 2번 신장식 의원이 득표율 77.8%로 수석 최고위원으로 선출됐다. 기호 2번 정춘생 의원도 12.1% 표를 얻어 최고위원으로 당선됐다.