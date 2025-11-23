아프리카 첫 의장국…불평등·부채·기후변화 부각 李대통령, 동포간담회 끝으로 튀르키예로

[헤럴드경제=신현주 기자] 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의가 23일(현지시간) 막을 내렸다.

이번 회의는 아프리카 대륙에서 처음으로 열렸다. 둘째 날인 이날 각국 정상과 대표들은 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 ‘모두를 위한 공정하고 정의로운 미래’를 주제로 한 회의에 이어 폐막식을 끝으로 일정을 마무리했다.

시릴 라마포사 남아공 대통령은 폐회사에서 “남아공은 아프리카 첫 의장국으로서 아프리카와 글로벌사우스(Global South·주로 남반구에 있는 신흥국과 개도국을 통칭) 문제를 주요 이슈로 다뤘다”고 말했다. 그는 “아프리카에서 처음으로 열린 G20 정상회의를 공식 마치며 의장직은 차기 의장국인 미국 대통령에게로 넘어간다”고 선포했다.

각국 정상들은 첫날인 전날 회의 시작과 함께 ‘G20 남아공 정상선언(G20 South Africa Summit: Leaders‘ Declaration)’을 채택했다. 보통 선언은 폐막식에 임박해 채택하는데 관례를 깨뜨린 것이다. 미국이 이번 회의를 보이콧하며 정상선언 채택에 반대한 것에 의장국 남아공이 공개적으로 반대 입장을 밝힌 것이다. 아르헨티나를 제외한 회원국들은 결정에 호응했다.

정상선언은 30페이지, 122개 항으로 이뤄졌다. 정상들은 문서에서 “G20이 다자주의 정신에 기반해 합의에 따라 운영되고 모든 회원국이 국제적 의무에 따라 모든 행사에 동등한 입장에서 참여하는 데 대한 우리의 약속을 재확인한다”고 밝혔다. 또 “유엔 헌장의 목적과 원칙에 따라 수단과 콩고민주공화국, 점령된 팔레스타인 영토(요르단강 서안과 가자지구), 우크라이나에서 정당하고 포괄적이며 영구적인 평화를 위해 노력할 것”이라고 강조했다.

정상들은 세계무역기구(WTO) 규범에 모순되는 일방적인 무역 관행에도 대응할 것을 공식화했다. 특히 기후변화의 심각성을 강조했다. 지구온난화가 인간 활동 때문이라는 과학적 합의에 반복해서 의문을 제기해 온 도널드 트럼프 미국 대통령을 간접적으로 비판했다. 정상들은 “예측 가능하고 시의적절하며 질서 있고 조율된 방식으로 G20 부채 처리 공동 프레임워크의 이행 강화”를 약속하고 “핵심 광물은 단순한 원자재 수출이 아닌 부가가치 창출과 광범위한 발전의 촉매제가 돼야 한다”고 적었다.

앞서 미국은 남아공이 아프리카너스 백인을 박해한다고 주장하며 G20 의제 등을 두고 갈등을 빚었고 결국 불참을 알렸다. 이후 현지 미 대사관을 통해 “미국의 동의 없는 정상선언에 반대한다”는 입장을 남아공 정부에 공식 전달했다. 미국은 자국의 합의 부재를 반영한 의장성명만 수용하겠다고 밝혔다.

그러나 라마포사 대통령은 회의 첫날 정상선언을 전격 채택함으로써 아프리카 첫 G20 의장국으로서 글로벌 불평등과 저소득국 부채, 기후변화 등의 문제를 부각하고 다자주의를 재확인하는 목적을 달성했다. 라마포사 대통령은 전날 개회사에서 “G20은 다자주의의 가치와 중요성을 강조한다”며 “정상선언 채택은 다자주의가 성과를 내고 있다는 중요한 신호”라고 말했다.

차기 의장국은 2026년 미국에 이어 2027년 영국, 2028년 한국이 차례로 맡는다. 트럼프 대통령은 2026년 G20 정상회의를 자신이 소유한 마이애미의 도랄 골프 리조트(Trump National Doral Miami)에서 개최한다고 발표했다. 또 논의의 초점을 경제 협력 문제로 좁히겠다고 시사한 바 있다.

한편 이재명 대통령은 아랍에미리트(UAE)·이집트에 이어 21일 남아공에 도착해 이틀간 개막식과 만찬은 물론, G20 정상회의 3개 세션에 모두 참석했다. 한국이 주도하는 중견 5개국(한국·멕시코·인도네시아·튀르키예·호주) 협의체 ‘믹타(MIKTA)’ 정상·대표들과도 만나고 프랑스·독일 정상과도 양자회담했다.이 대통령은 이날 오후 현지 동포들과 오찬 간담회를 하고 이번 아프리카·중동 마지막 순방국인 튀르키예로 이동한다.