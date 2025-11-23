아침 최저 3~11도

[헤럴드경제=신현주 기자] 월요일인 24일은 전국이 대체로 흐리겠다.

이른 새벽부터 아침 사이에는 수도권과 강원 내륙, 충남권에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 서울·인천·경기, 강원 내륙 5㎜ 미만, 대전·세종·충남과 충북 1㎜ 안팎이다.

강원 영동과 경북 동해안을 중심으로는 대기가 매우 건조해 산불 등 각종 화재에 주의가 필요하다.

아침 최저기온은 3∼11도, 낮 최고기온은 15∼20도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.

다음은 24일 지역별 날씨 전망.

[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>

▷ 서울 : [흐리고 한때 비, 구름 많고 한때 비] (9∼17)

▷ 인천 : [흐리고 한때 비, 구름 많고 가끔 비] (11∼15)

▷ 수원 : [흐림, 구름 많고 가끔 비] (8∼17)

▷ 철원 : [흐리고 한때 비, 흐리고 가끔 비] (6∼15)

▷ 속초 : [흐림, 구름 많음] (11∼17)

▷ 청주 : [흐림, 흐리고 한때 비] (9∼18)

▷ 대전 : [흐림, 흐리고 한때 비] (8∼18)

▷ 세종 : [구름 많음, 한때 비] (8∼18)

▷ 전주 : [흐림, 흐림] (8∼19)

▷ 광주 : [흐림, 구름 많음] (8∼18)

▷ 대구 : [구름 많음, 구름 많음] (6∼18)

▷ 부산 : [구름 많음, 구름 많음] (10∼20)

▷ 울산 : [구름 많음, 구름 많음] (7∼19)

▷ 창원 : [구름 많음, 구름 많음] (8∼19)

▷ 제주 : [흐림, 구름 많음] (14∼20)