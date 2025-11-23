내부 익명 게시판 ‘너도나도’ 올라와 “‘이번에도 취소되겠죠’...행정편의주의 좀 그만” 내달 절반 해외출장 예정, 주요 정책결정 보고 지연 우려도

[헤럴드경제=배문숙 기자]“갑작스런 일정 발생으로 일정 취소를 너무 많이해서, 이제 민간에서는 저희의 말을 믿지 않습니다. 공직뿐만 아니라, 민간은 1분1초가 다 돈입니다. 행정편의주의 좀 그만합시다. ”

23일 세종관가에 따르면 산업통상부 내부 익명게시판은 이같은 최근 올라왔다.

지난 14일 발표한 한미 양국의 관세·안보 분야 협상 결과를 담은 공동 설명자료(조인트 팩트시트)에 앞서 김정관 산업부 징괸의 갑작스런 미국 출장과 내부 회의 등으로 일정들이 생기면서 기업들과 잡아놓은 행사들이 취소되거나 차관 대참으로 진행되면서 담당자들이 어려움을 토로한 것으로 관가에서는 해석하고 있다.

익명 게시판에는 올라온 이 글에는 “‘언제 회의 참석 부탁드립니다’라고 해도 ‘이번에도 취소되겠죠’라고 답이 오는 게 지금의 현실입니다”면서 “그렇다고 오리혀 일정을 안잡고 시간을 끌다가, 갑자기 뭐 준비해달라고 하지 좀 마세요”라고 하소연이 담겼다.

이어 “내부 회의야 가능하시다시면, 민간 고위직들도 다 바쁩니다. 그사람을 읍소해서 데러오는 것고 여유시간을 주고 해야 섭외가 됩니다”면서 “저희를 그만 ‘양치기 소년’으로 만들어주세요”라고 덧붙였다.

조인트 팩트시트가 발표된 당일인 지난 14일에도 김 장관은 당초 오전 기아 화성오토랜드 화성대를 찾아 ‘제1차 K-미래차 비전 전략회의’에 참석할 예정이었다. 이 행사는 당일 문신학 산업부 차관이 당일 대참으로 급하게 변경됐다.

지난 5일 예정됐던 M.AX 얼라이언스 발전을 위한 산업부-서울대 MOU 체결을 전날에 당일 취소했다. 인공지능(AI)분야에서 다른 부처보다 관련 예산과 주도권을 뺏기도 있는 산업부가 야심차게 기획한 제조업 AX(인공지능 전환) 프로젝트다. 이재명 정부의 AI정책을 수립하고 방향을 제시하는 대통령실 AI수석실에 산업통상부에서 파견된 직원이 한 명도 없이 과학기술정보통신부 출신으로 대부분 채워졌다. 내년도 정부 예산안 중에서 AI 관련 예산 10조1000억원 가운데 과기정통부는 절반 가량인 5조1000억원을 집행한다. 반면, 산업부는 과기부의 20%가량인 1조1000억원(산업 AX 확산)에 불과하다.

지난달 23일에는 부총리 겸 기획재정부 장관과 공동주재로 ‘14차 소재·부품·장비 경쟁력강화 위원회’에서 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 기본계획(2026~2030)과, 15대 슈퍼 을(乙) 프로젝트, 10개 소부장 특화단지 신규 지정 추진 등을 발표할 계획이었으나 갑작스럽게 미국 출장길에 올랐다. 이 출장은 2시간가량 미 상무부 장관과의 면담을 위해 30시간 비행시간이라는 효율성이 떨어진다는 관가의 지적도 제기됐다. 소부장 경쟁력강화위원회에 산업부 장관이 불참한 것은 이번이 처음이다.

관가안팎에서는 한미무역협상도 중요한 사안이지만 실물경제를 총괄하는 산업부가 챙겨야할 현안이 많음에도 소홀한 것이 아니냐라는 우려의 목소리가 감지되고 있는 분위기다. 산업부는 이재명 정부 출범이후 에너지기능을 기후에너지환경부에 이관돼 조직이 쪼그라진 반면, 과기부와 중기벤처부는 각각 부총리, 2차관을 신설했다.

일각에서는 산업부의 통상기능마저도 독립되거나 외교부로 이관될 경우, 기획재정부나 과기부, 중기벤처부로 통합될 수 있다는 말까지 나올 정도로 최대 위기상황에서 국내 현안도 빈틈없이 챙겨야한다는 목소리가 높다.

이런 산업부의 존재여부가 달린 상황속에서 장관의 해외 출장도 잦다는 우려의 목소리가 내부에서 나오고 있다. 직원들이 보고할 시간을 잡기가 힘들다는 것이다. 이로인해 주요 정책 발표들이 늦어져 적절한 정책 발표의 골든타임을 놓칠 수 있다는 시각도 나온다. 김 장관은 그동안 한미무역협상때문에 미국 출장이 잦았다면 내달에는 중국, 일본, 베트남, 중동 등으로 절반가량 해외출장 일정을 잡고 있는 것으로 알려진다.