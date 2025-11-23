[헤럴드경제=정순식 기자] 여성 사진을 내건 로맨스 스캠(연애 빙자 사기)에 걸려 2000만원을 날릴 뻔했던 남성이 순찰 중인 경찰관들의 눈에 띄어 위기를 넘겼다.

23일 서울경찰청 기동순찰대에 따르면 지난 6일 저녁 강동구 천호동 거리를 순찰하던 경찰관들은 한 중년 남성이 휴대전화를 계속 쳐다보며 두리번거리는 등 이상한 행동을 하는 걸 목격했다.

경찰관들은 이 남성에게 도움이 필요한지 물으며 검문에 나서 그의 사연을 듣게 됐다.

이 남성은 두 달 전부터 채팅 앱으로 외국에 사는 여성과 알게 돼 연락을 주고받다가 사귀는 사이가 됐다고 털어놨다. 실제로 만난 적은 없다고 했다.

경찰관들의 눈에 띄었을 때 이 남성은 ‘여자친구’의 입국 비용 2000만원 송금 문제로 말다툼 중인 상황이었다.

대화 내용을 확인해 보니 전형적인 로맨스 스캠이었다.

여자친구라는 사람은 20대로 보이는 젊은 여성의 사진을 프로필에 올리고 이 남성을 ‘여보’라고 부르며 유대감을 형성해놓은 상태였다.

그러고는 “여보, 입국 비용 2000만원 보내주세요”라며 송금을 요구하고 있었다.

경찰관들은 이 남성에게 어떤 상황인지 설명하고 금전 피해를 막았다.

경찰 관계자는 “사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 접근해 금전이나 투자를 요구한다면 반드시 사기 범죄가 아닌지 의심해봐야 한다”고 당부했다.