[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군이 지난 20일 전국시장군수·구청장협의회와 국회 행정안전위원회가 후원한 2025년 대한민국 지방자치혁신대상에서 문화혁신부문 최우수상을 수상했다.

이번 평가에서 봉화군은 베트남과의 포괄적 전략 동반자 관계에 기반한 역사적·문화적 연원 활용, 지역 특성을 반영한 정주 기반 확충, 그리고 다양한 글로벌 연계 사업 추진 등을 통해 미래 지향적 지역혁신 모델을 실현한 점에서 높은 평가를 받았다.

또 봉화군의 ‘K-베트남밸리 조성사업’은 베트남과의 우호 협력 기반을 활용한 콘텐츠 선점, 이주사회 조성을 통한 정주 인구 증가, 글로벌 다문화 혁신 거점 구축, 관광·교육·산업과 연계한 신규 사업 발굴 등에서 탁월한 성과를 보였다.

박현국 봉화군수는 “앞으로도 K-베트남밸리를 중심으로 국제 교류 확산, 생활인구 확보, 관광자원 고도화 등 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다“며 ”‘세계로 향하는 봉화, 미래가 있는 봉화’를 실현하겠다” 고 말했다.