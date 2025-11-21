[헤럴드경제=고승희 기자] 남매 듀오 악뮤(AKMU)가 12년간 함께 해온 소속사YG엔터테인먼트를 떠난다.

YG는 “악뮤는 고민 끝에 새로운 길에 도전해보겠다는 결정을 내렸다”며 21일 소속사와의 계약 종료 소식을 알렸다.

이어 “함께한 시간 동안 놀라운 음악과 감동을 선물해준 악뮤에게 깊은 감사의 마음을 전한다”고 밝혔다.

YG에 따르면 악뮤는 6개월 전 양현석 총괄 프로듀서를 만난 자리에서 그간의 고민을 나눴다. 소속사에 남을 것인지, 소속사를 떠나 독립할 것인지의 기로에서 양 총괄은 “새로운 길에 도전하고자 하는 악뮤의 고민을 알기에 YG를 떠나 다른 환경에서 음악 활동을 해보는 것도 좋은 경험이 될 것”이라는 악뮤를 독려하고 응원한다는 뜻을 밝혔다.

2013년 오디션 ‘K팝 스타 시즌2’ 우승 이후 YG와 전속계약을 맺은 악뮤는 지난 12년간 YG 소속으로 활동하며 ‘200％’, ‘어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지’ 등의 히트곡을 남겼다.

YG는 “순수한 열정으로 가득했던 남매 듀오가 한 걸음씩 성장해가는 모습을 곁에서 지켜볼 수 있었던 것은 큰 기쁨이었다”며 “함께한 시간 도안 대중에게 놀라운 음악과 감동을 선문해준 악뮤에게 깊은 감사의 마음을 전한다”고 했다 .

그러면서 “악뮤 멤버들은 마지막까지 ‘우리는 영원히 YG 패밀리’라는 말과 함께 언제든 불러주시면 달려오겠다는 마음을 전했다”며 “멤버들은 자신들을 키워준 양 총괄에게 진심을 담은 손편지를 각각 전달하고, 큰절까지 올리며 감사의 뜻을 전했다”고 덧붙였다.