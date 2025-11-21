바르토슈 비시니에프스키 주한 폴란드대사 접견

[헤럴드경제=문혜현 기자] 정동영 통일부 장관이 21일 주한 폴란드 대사를 접견하고, 공통된 안보 우려를 가진 양국 간에 평화를 위한 협력과 연대가 더욱 필요하다고 강조했다.

정 장관은 이날 정부서울청사에서 바르토슈 비시니에프스키 대사를 만나 “한국과 폴란드는 공통으로 역사 속에서 지정학적 위기가 상존했다”며 특히 양국 모두 우크라이나를 침공한 러시아를 돕는 북한군의 참전으로 안보에 영향을 받고 있다면서 이같이 말했다.

비시니에프스키 대사는 “북한군의 러시아·우크라이나 전쟁 참전은 폴란드에도 상당히 큰 우려”라며 공감하고, 북한 당국과 폴란드 주재 북한 외교관들에게도 이러한 우려를 표시하고 있다고 설명했다.

그러면서도 정전협정 이행과 북한 내 상황을 알기 위해 소통이 필요하다면서 “폴란드도 남북 간 대화 재개가 중요하다고 생각한다”고 말했다.

정 장관은 또 “폴란드는 중립국감독위원회에서 스위스, 스웨덴, 체코와 함께 40여년간 활동했고, 지금도 여전히 한반도 분단이 평화적으로 관리될 수 있도록 노력하고 관심을 기울였다”며 감사를 표했다.

폴란드는 북한이 중부유럽 거점 공관을 운영한 곳으로, 김정일 국방위원장의 이복동생인 김평일이 대사로 근무하기도 했다.