6개 구에서 추진, 누적 107가구 주거환경 개선

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 21일 수영구장애인복지관에서 수영구청, 부산교통공사, 부산사회복지공동모금회와 함께 ‘수영구 사랑의 집 고쳐주기 사업’ 발대식을 개최했다고 밝혔다.

이번 사업은 총 10세대의 도움이 필요한 이웃 가구를 대상으로 도배·장판 교체·LED 전등 설치 등 노후 주거환경을 개선하는 사회공헌 활동이다. 실질적 생활환경 개선에 필요한 항목을 중심으로 지원해 지역 주민들의 주거 안전성과 편의성을 높이기 위해 마련됐다.

‘사랑의 집 고쳐주기 사업’은 2023년 사상구를 시작으로 사하구, 해운대구, 동래구, 부산진구 등에서 연속해 진행된 민·관 협력 주거복지사업으로, 현재까지 총 107가구와 경로당 11개소의 주거환경을 개선해 왔다.

부산은행 손대진 부산영업그룹장은 “이번 사업을 통해 지역 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 생활환경을 갖게 되길 바란다”며 “부산은행은 앞으로도 도움이 필요한 이웃들의 삶의 질 향상을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 실천하겠다”고 말했다.