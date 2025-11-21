지방정부, 대졸자 채용 기업에 보조금…구직 지원금도 지급

[헤럴드경제=김영철 기자] 중국의 내년 대졸자 수가 역대 최대 수준인 1270만명에 달할 것으로 전망되고 있다. 하지만 극심한 경제 부진으로 중국 청년층의 취업난 우려는 더욱 커지는 실정이다.

중국 중앙TV(CCTV)는 20일 교육부 발표치를 인용해 2026년 중국의 대졸자 수가 올해보다 48만명 증가한 1270만명에 이를 것으로 예상된다며 “교육부는 대졸자를 위한 ‘고품질의 충분한 고용’을 장려하기 위해 각 지역 및 대학과 협력을 강화해왔다”고 전했다.

‘고품질의 충분한 고용’은 시진핑 중국 국가주석이 지난해 5월 제20기 중앙정치국 그룹학습을 주재한 자리에서 처음 공식화한 개념이다. 신흥·미래 산업을 중심으로 질 높은 일자리를 창출해야 한다는 의지를 담아 지속해서 강조해오고 있다.

중국 국가통계국에 따르면 학생을 제외한 중국 16∼24세 도시 근로자 실업률은 지난달 17.3%로 전월(17.7%) 대비 0.3%포인트 하락했다. 이 수치는 지난 8월 18.9%까지 뛰며 중국 정부가 새 기준을 적용해 발표를 시작한 2023년 12월 이래 최고치를 기록한 바 있다.

중국공산당 기관지 인민일보 계열 영자신문 글로벌타임스는 교육부를 중심으로 내년도 졸업생을 위한 고품질 취업 정책이 전개되고 있다며 관련 내용을 구체적으로 소개했다.

보도에 따르면 중국 북부 산시성에서는 국유기업들이 기존 1만명 채용 계획에 더해 신입 졸업생을 위한 2천개 일자리를 추가로 확보하고, 공무원·공공기관 채용의 30%를 당해 졸업생에게 배정한다.

올해 졸업생들을 채용하는 중소기업에 3억4천만 위안(약 704억원)의 보조금을 선지급하고, 구직 졸업예정자들에게는 총 1억 위안(약 207억원)의 일회성 구직 지원금도 지급했다.

중국 남서부 구이저우성은 취약계층 졸업생들에게 1인당 1500위안(약 31만원), 총 2억 위안(약 414억원)의 구직 지원금을 줬고, 수도 베이징에서는 정부 기관의 채용 규모 유지와 국유기업의 채용 확대를 장려해 매년 10만명 이상 대졸자 채용이 이뤄지고 있다고 글로벌타임스는 전했다.

중국 관영매체가 이처럼 고용 관련 지원책을 홍보하고 나선 것은 중국 내 경제 부진 속 대졸자 증가로 취업난이 심화할 것이라는 안팎의 우려를 의식한 것으로 평가된다.

중국 경제는 미국과의 관세 전쟁에 따른 불확실성과 내수 위축, 부동산 경기 침체 등의 여파로 부진한 흐름을 이어오고 있다.

중국 경제성장률은 지난 3분기 4.8%에 그치며 1년 만에 가장 낮은 수준을 기록했다. 지난달 산업생산 증가율은 전년 대비 4.9%를 기록해 예상치(5.5%)를 하회했으며, 소매판매 역시 2.9% 느는 데 그쳐 5개월 연속 증가율이 둔화했다.

취업 현장에서는 졸업생들이 민간 기업 취직을 시도하기보다 더 안정적인 국가 공무원 시험 준비에 주력하는 추세가 굳어지고 있다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 올해 국가 공무원 시험에는 약 372만명이 응시해 역대 최대규모를 기록했다.

베이징시는 석사·박사 신입생의 경우 장기화하는 학업 기간과 취업 준비 기간을 고려해 지난달 일부 공무원 직책의 최대 고용 연령을 35세에서 43세까지 높이기도 했다.

SCMP는 또 중국 전역의 중앙 정부기관과 산하기관 채용 규모는 3만8100명에 달하는데, 이는 지원자 98명 중 1명만이 최종적으로 일자리를 얻는다는 것을 의미한다고 전했다.