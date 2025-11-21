생산·구매 협력…美 진출 박차 원료 범위 확장 2세대 SAF 기술

대한항공과 삼성E&A가 지속가능항공유(SAF) 분야에서 협력하기로 하고, 미국 공급망 진출에도 박차를 가한다.

21일 양사는 서울 강서구 대한항공 본사에서 지난 20일 ‘SAF 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 밝혔다. 이날 서명식에는 우기홍(왼쪽) 대한항공 부회장과 남궁(오른쪽) 홍 삼성E&A 사장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다. 양사는 이번 MOU를 통해 ▷해외 SAF 생산 프로젝트 발굴 및 검토 ▷SAF 장기 구매 참여 검토 및 상호 지원 ▷SAF 관련 신기술·프로젝트 투자 검토 ▷대한항공의 삼성E&A ‘SAF 기술 동맹’ 파트너 참여 등을 추진하기로 했다.

삼성E&A의 플랜트 수행 기술력에, SAF 수요처인 대한항공이 각사 경쟁력을 살려 안정적인 SAF 생산·공급망을 구축하고, 새로운 사업 기회를 발굴한다는 취지다.

양사는 미국을 첫 번째 협력 대상지로 삼아 현지 프로젝트 발굴을 적극 검토한다. 미국은 SAF 생산에 필요한 원료가 풍부하고, 세계 최고 수준의 기술과 인프라를 갖추고 있어, SAF 생산 시장에서 가장 주목받는 국가로 평가받고 있다.

삼성E&A는 설계·조달·시공(EPC) 분야 전문성을 바탕으로 미국 현지에서 추진되는 2세대 SAF 생산 플랜트 건설 프로젝트 참여를 검토하고 있다. 목질계 폐기물을 고온에서 가스화 한 후 다시 액체연료로 전환하는 ‘가스화-피셔-트롭시(FT)’ 기반 2세대 SAF 생산 기술을 적용할 계획이다. 이 기술은 제한된 원료만 사용 가능했던 1세대 SAF의 한계를 넘어 폐목재와 같은 비식용, 폐기성 바이오매스까지 원료 범위를 확장할 수 있으며, 탄소감축 효과도 있어 차세대 기술로 주목받고 있다.

대한항공은 이곳에서 생산된 SAF를 구매하는 오프테이커(Offtaker)로 참여하는 방안을 검토 중이다.

또한 이번 협력으로 양사는 최근 정부가 추진하는 6대 전략 산업군인 ABCDEF(인공지능·바이오·문화콘텐츠·방산·에너지·제조업) 중 에너지에서 신사업을 발굴한다는 계획이다.

대한항공 관계자는 “이번 협력으로 글로벌 항공업계의 ‘탄소중립 2050’ 목표 달성에 기여하고 SAF 사용 의무화 등 국제적 환경 규제에 효과적으로 대응할 수 있을 것”이라며 “선제적인 프로젝트 참여와 지속적인 협력으로 글로벌 SAF 활성화를 도모함으로써 지속가능한 비행과 ESG 경영을 실천해 나가겠다”고 말했다.

삼성E&A 관계자는 “SAF 프로젝트의 초기 단계부터 글로벌 오프테이커인 대한항공과 함께 참여해, 프로젝트 실행 가능성을 높이고 발주처 신뢰를 얻어 시장 공략을 본격화할 것이다”라고 밝혔다. 서재근·박혜원 기자