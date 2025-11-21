李대통령 아프리카·중동 4개국 순방 성과 강조 “국격 높이고 국익 다지는 정부 노력에 동참”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 21일 아프리카·중동 4개국을 순방 중인 이재명 대통령을 향해 “중동 구상을 통해서 대한민국 평화 외교의 지평을 열었다”며 “한강의 기적과 나일강의 기적이 만나 세계 평화의 기적 함께 이뤄나갈 수 있길 기대하고 응원한다”고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “이 대통령께서 아랍에미리트(UAE), 이집트 두 나라와 정상회담을 성공적 마쳤다. 외교 무대가 있을 때마다 정말 준비가 잘돼 있다는 걸 실감한다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “이집트 수교 30년 맞이한 정상회담이었기에 더 의미 깊다. 무역뿐 아니라 교육·문화 분야에서의 교류도 다지며 양국 우애를 확인했다”며 “중동 국가들이 한반도 평화를 일관되게 지지해 온 것처럼 대한민국도 중동 평화 노력을 위해 적극 동참할 것이며 함께 손잡고 평화 협력의 폭 넓혀 나가려는 제안”이라고 평가했다.

UAE 순방과 관련해 정 대표는 “우리와 특별전략적 동반자 관계”라며 “이 대통령은 이번 순방을 통해 UAE와 7건의 양해각서를 체결했다. 인공지능(AI)·첨단기술·과학·우주·통상·지식재산·의약·원자력 등 다양한 분야에서 상호 협력을 다짐하며 새로운 100년 동행을 위한 전방위적 협력을 약속했다”고 추켜세웠다. 또 “인공지능(AI)을 기반으로 하는 미래성장동력 창출과 에너지·방산 분야에서 협력 확대 통해 대한민국과 UAE가 세계 최강국으로 함께 성장 기대한다”고 했다.

이어 “민주당은 이 대통령의 빛나는 외교적 성과를 든든하게 뒷받침하며 대한민국의 국격을 드높이고 국익을 다지기 위한 우리 정부의 노력에 적극 동참할 것”이라고 강조했다.

전현희 수석최고위원도 이날 “이 대통령의 국익중심 실용외교 발걸음은 멈추지 않는다. 한-UAE 정상회담에 이어 이집트 정상회담도 성공적으로 마무리됐다”고 말했다. 전 최고위원은 “상대국 문화에 대한 이해와 존중이 대한민국 외교에 품격을 더하고 있다”며 “민주당은 남은 남아프리카공화국 주요 20개국(G20) 정상회의와 튀르키예 방문 일정도 순항리에 마칠 수 있도록 끝까지 뒷받침하겠다”고 했다.