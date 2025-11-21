[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]‘2026 캘러리라이프 글로벌 기업회의(CALERIE SUMMIT Ⅲ ASIA)’가 인천에서 열린다.

2026년 3월 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 개최되는 이번 행사는 중국·홍콩·마카오 등 중화권 1000여 명과 북미 및 국내 참가자 500여 명 등 총 1500여 명의 임직원과 브랜드 파트너가 참석한다.

캘러리라이프는 미국 캘리포니아주 어바인에 위치한 글로벌 직접판매 기업으로 아시아 지역 브랜드파트너들의 이동 편의성과 한류 열풍 등을 고려해 행사 개최지를 인천으로 선정했다.

특히 중국을 비롯한 여러 중화권 국가의 브랜드파트너들이 대거 참석한다.

이번 행사는 정부의 중국 단체관광객 비자면제 조치 이후 인천에서 열리는 단일 중화권 행사 중 최대 규모이다.

또한 ‘2026 캘러리라이프 글로벌 기업회의’와 ‘2026 세계직접판매연맹총회(WFDSA)’도 인천에서 연이어 개최된다.

인천관광공사 유지상 사장은 “인천은 중국 단체관광객 비자면제 이후 급증하는 기업회의 수요에 맞춰 중국 주요 여행사 초청 인천 MICE 트래블마트 개최와 현지 맞춤형 마케팅을 활발히 진행하고 있다”며 “이에 따라 인천이 기업회의 개최지로 선정된 것은 중화권 MICE 시장의 핵심 거점으로 자리잡고 있음을 보여주는 상징적인 사례로 평가된다.”고 말했다.