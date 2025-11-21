[헤럴드경제=신주희 기자] 삼성자산운용은 다음달 25일까지 ‘때 이른 크리스마스 경품 이벤트’를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 이벤트는 연말 크리스마스 시즌을 앞두고 올 한 해 고객에게 받은 사랑을 돌려 드린다는 취지에서 기획됐다. KODEX의 미국 대표지수 상품 2종을 대상으로 진행된다. 다음달 25일까지 KODEX 미국S&P500과 KODEX 미국나스닥100을 최소 100주 이상 신규 매수할 때 참여할 수 있으며 매수 규모에 따라 경품이 지급된다.

KODEX 미국S&P500 ETF를 1000주 이상 매수하고 매수 내역 인증 시 추첨을 통해 경품이 제공된다. 1등 경품은 삼성 TV 2025 Neo QLED QNFE1(214cm) (1명), 2등은 갤럭시북5 프로 360(1명), 3등은 갤럭시 폴드7(1명)를 지급한다.

최소 100주에서 999주 매수 시 참여자에게는 추첨을 통해 샤넬 클래식 카드 지갑(1명), 다이슨 에어랩(1명), 닌텐도 스위치 OLED(1명), 신라호텔 더 파크뷰 식사권 2매(1명), 블루보틀 콜드브루(3명), 정관장 홍삼정 에브리타임(4명)을 제공한다.

KODEX 미국나스닥100 ETF를 1000주 이상 매수하고 매수 내역 인증하면 또다른 푸짐한 경품이 제공된다. 1등 경품은 삼성 비스포크 AI 냉장고 4도어(1명), 2등은 삼성 비스포크 AI 스팀 로봇청소기(1명), 3등은 구찌G-타임리스 시계(1명)를 제공한다.

최소 100주에서 999주 매수 시 참여자에게는 추첨을 통해 다이슨 로봇청소기(1명), 갤럭시 플립7 FE(1명), 플레이스테이션 PS5(1명), 신라호텔 더 파크뷰 식사권 2매(1명), 오쏘몰 이뮨 멀티비타민(3명), 돌체구스토 커피머신(4명)을 제공한다.

삼성자산운용 관계자는 “연말 시즌을 맞아 고객들이 연금은 KODEX로 투자하는 습관을 이어갈 수 있도록 푸짐한 크리스마스 경품 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 차별화된 상품 수익률과 다양한 투자자 대상 이벤트를 통해 고객 가치 제고에 기여하겠다”고 말했다.