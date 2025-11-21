한국해비타트와 노인복지관 리모델링

[헤럴드경제=정석준 기자] 오비맥주가 청주시종합노인복지관에 어르신들을 위한 ‘행복도서관’ 12호점을 개관했다고 21일 밝혔다.

행복도서관은 오비맥주가 2016년부터 이어오는 대표적인 사회공헌 캠페인이다. 낙후된 지역아동센터의 리모델링을 지원하고, 교육 자재와 도서 등을 무상 제공했다. 올해부터는 지원 대상을 시니어로 확대했다.

첫 시니어 행복도서관은 지난해 업무협약을 맺은 한국해비타트와 함께 조성했다. 청주시노인종합복지관 시설을 개보수하고, 도서 100권과 교육 자재를 지원했다.

개관식에는 구자범 오비맥주 수석부사장, 이광회 한국해비타트 사무총장, 청주시 노인복지과 정홍헌 과장, 나정흠 청주시노인종합복지관 관장이 참석했다. 복지관 어르신을 대상으로 ‘시니어 배우 선발대회’도 열었다.

오비맥주 관계자는 “지난 10년간 전국 아동센터를 꾸준히 지원해 온 경험을 바탕으로, 노후한 노인복지관 환경 개선에도 힘쓸 것”이라며 “시니어 행복도서관에서 많은 어르신들이 문화를 향유하고 독서를 즐기길 바란다”고 말했다.