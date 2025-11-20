정일영 의원, 공사 재개 않을 시 토지 환수 법안 검토 신동빈 롯데 회장 국정감사 증인으로 소환

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]20년여 간 공사 중지로 장기 방치된 인천 송도 롯데 타임빌라스의 공사 재개가 이뤄지지 않으면 사업 토지를 환수 조치하겠다고 지역 국회의원이 나서 귀추가 주목된다.

정일영 국회의원(더불어민주당, 기획재정위원회)은 지난 19일 인천 송도국제도시에 위치한 롯데그룹의 쇼핑몰·리조트 개발사업인 롯데 타임빌라스 공사 현장을 찾아 “신속한 공사 재개와 조속한 완공”을 촉구했다.

그러면서 “계속 사업이 지연되면, 사업 토지를 환수할 수 있는 법적 근거 마련과 롯데그룹 신동빈 회장을 국정감사에 증인으로 소환하는 등 모든 조치를 검토하겠다”고 언급했다.

롯데 타임빌라스 송도는 송도동 8-1번지 5만1165㎡(1만5477평) 대지에 쇼핑몰과 리조트 등을 개발하는 사업이다.

해당 사업은 2007년 건축허가를 받은 뒤 2013년 착공식을 진행했다. 그러나 사업이 추진되지 않다가 2022년 5월 다시 실착수에 들어갔다.

하지만, 지난 5월 기초보강공사를 담당하는 파트너사가 기초보강공사 공정률을 12%만 달성했음에도 당초 공사비 대비 100억원 이상 증액을 요청하면서 공사가 중단됐다.

당초 2015년 완공으로 예정돼 있던 롯데 쇼핑몰이 2019년, 2022년, 2026년 네 차례나 완공이 미뤄진 상황에서 공사가 다시 중단되며 쇼핑몰 개장이 더 미뤄질 것으로 보인다.

정 의원은 “2007년 건축허가 이후 20여 년이나 공사가 미뤄지며 주민 신뢰가 깨진 상태”라며 “이번 공사 중단을 언제까지 해결하고 타임빌라스 송도를 언제 개장할 예정인지 계획이 있냐”고 따졌다.

그러면서 “경제자유구역과 같은 공공 부지를 계약해 사업을 진행하는 경우 계약 이후 일정 기간 정상 개발이 추진되지 않을 경우 토지를 환수하는 법안을 검토하겠다”고 예고했다.