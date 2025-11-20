박완수 지사, “민관협력강화로 지역경제 불확실성 낮추겠다” 민관·노동계·유관기관 참석, 관세 리스크 대응 등 대책 논의

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 20일 도정회의실에서 박완수 도지사 주재로 ‘한미 관세협상 대응 전략회의’를 열었다. 회의에는 한화오션·LG전자·케이조선·삼양마린·삼현 등 대미 수출 비중이 높은 기업과 한국노총·민주노총 등 노동계, 무역보험공사·수출입은행·코트라 등 기관 관계자 등 모두 24명이 참석했다.

이날 회의는 한미 관세협상 후속 조치와 EU 철강 보호조치 등 대외환경이 급변하는 상황에서 긴급히 마련돼 통상환경 변화에 따른 산업 피해를 줄이기 위한 종합 대응책을 논의했다.

박 지사는 모두 발언에서 “한미 관세협상이라는 중대한 현안으로 긴장의 끈을 놓기 어려웠던 한 해 였다”며 “대미 수출 의존도가 큰 경남 산업의 리스크를 면밀히 점검하기위해 도가 민관합동 TF를 가동해 왔지만 자동차·기계 등 대미 의존 산업의 어려움은 여전히 크다”고 말했다. 이어 박 지사는 경남도의 무역수지 흑자와 고용지표 개선을 언급하며 “이 같은 성과는 기업과 노동자 여러분의 노력 덕분”이라고 강조했다.

이날 회의에서는 경남연구원의 ‘관세정책 변화와 경남경제 진단’ 발표와 경제통상국의 ‘경남 대응 전략’에 관한 설명이 진행됐다. 경남연구원은 15% 관세 부과 시 자동차·기계 분야의 타격이 가장 클 것으로 분석하고 ▷중소기업 긴급 자금지원 ▷수출시장 다변화 ▷품질·생산성 향상 등 단·중장기 전략이 필요하다고 제언했다.

이어 조현준 경제통상국장은 수출물류 부담 완화, 관세 대응 애로 해소, 해외마케팅 확대, 친환경·미래기술 확보, 제조혁신, 고용안전망 구축 등 지원책을 정부와 협력해 추진하겠다고 보고했다.

박 지사는 회의를 마무리하며 “트럼프 2기 행정부의 통상정책을 성급히 단정할 수 없지만, 변화 가능성에 대비한 상시 대응체계는 필요하다”며 “오늘 논의를 토대로 민관 협력을 더욱 강화해 지역경제의 불확실성을 낮추겠다”고 말했다.