[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천항만공사(IPA)가 안전한 항만 구축에 나섰다.

IPA는 20일 한국교통안전공단, 인천광역시화물자동차운송협회, 화물연대 인천지역본부와 인천항의 교통안전과 하역작업 안전 수준을 한 단계 높이기 위한 안전한 인천항 물류환경 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 인천항을 이용하는 화물차 안전운전 환경 개선과, 야드·터미널 작업 안전 확보를 위해 관계기관이 함께 추진하는 첫 공동 협력이라는 점에서 의미가 크다.

이들 기관은 협약을 통해 ▷인천항 내 안전한 물류환경 조성 ▷화물차 교통안전 및 사고 예방 활동 ▷‘무사GO 안전운전프로젝트’ 등 교통안전공단 사업과 항만 현장의 연계 ▷유관기관 간 상호 협력체계 구축 등을 추진해 나가기로 했다.

또 IPA과 교통안전공단은 신항 임시 화물자동차주차장에서 ‘무사GO 안전운전프로젝트’ 속도 제한 스티커 부착사업을 함께 홍보하며 화물차 운전자들의 안전운전 인식 제고에서 나서고 있다.

‘무사GO 안전운전프로젝트’는 화물차 속도 준수와 사고 예방을 위해 차량 후면부에 속도제한(90km/h) 스티커를 부착하고 운전자 안전교육 및 인식 개선 활동을 함께 운영하는 교통안전공단의 대표적인 화물차 안전사업이다.

IPA는 이번 협약을 기반으로 교통안전공단·운송단체와의 협력을 지속 확대해 나갈 계획이다.