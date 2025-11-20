美 희토류 광산업체 MP머티리얼스, 사우디 광산업체와 파트너십 희토류 정제, 가공시설 사우디 내에 건설키로 美, 최근 외교 행보서 희토류 공급망 확충 안 빼놔

[헤럴드경제=도현정 기자]중국의 ‘희토류 무기화’에 크게 데였던 미국이 이후 외교 행보마다 희토류 공급망 확충안을 빼놓지 않고 있다. 최근에는 빈 살만 빈 압둘아지즈 알 사우드 왕세자가 방미하면서 사우디아라비아와도 희토류 협약을 맺었다.

19일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 내 희토류 광산업체인 MP머티리얼스는 이날 미 국방부(전쟁부), 사우디 광산업체 마덴과 파트너십을 체결했다. MP머티리얼스가 사우디아라비아나 다른 지역에서 조달한 희토류를 정제·가공하는 시설을 사우디 내에 건설하는게 협약의 주요 내용이다.

이를 위해 양사는 신규 합작 투자회사를 세울 예정이다. MP머티리얼스와 미 국방부가 49%의 지분을, 마덴은 51%를 출자한다. 이에 미국이 대는 자금은 국방부가 조달한다. MP머터리얼스는 그만큼 국방부 지원을 추가로 받는 셈이다.

건설될 시설에서는 경(輕)희토류 외에 중(重)희토류까지도 생산하는 것을 목표로 하고 있다. 중희토류는 고급 자석·촉매·조명 등 특수 산업에 주로 쓰이는데, 특히 중국이 산업을 꽉 쥐고 있는 분야다. 중희토류는 매장량이 적고, 중국과 미얀마 일부 지역에만 매장되어 있어 중국 외의 지역에서는 사실상 조달이 안된다.

미국은 중국의 희토류 수출 통제로 자동차, 항공 등 주요 산업이 타격을 입는 것을 목도한 이후, 외국 정상과의 회담마다 희토류 공급망 확충안을 필수 협약으로 ‘끼워넣고’ 있다.

사우디아라비아는 자국의 석유 의존 경제를 다각화하기 위해 광업을 포함한 여러 산업을 성장시키려 하고 있다. 수차례 미국에 원전 승인을 요청했던 것도 석유 기반 경제에서 벗어나려는 노력의 일환이다. 사우디 정부는 광업 발전을 통해 전기차와 첨단 제조업 등 다른 산업에 필요한 소재로 자국의 경쟁력을 높여갈 계획이다.