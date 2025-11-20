10초에 한명꼴 회원수 증가

삼성물산 리조트부문은 20일 에버랜드의 통합 멤버십 프로그램 ‘솜사탕’ 회원수가 국내 레저업계 최초로 700만명을 돌파했다고 밝혔다. 지난 2023년 11월 론칭한 이후 2년 만이다. 약 10초에 1명꼴로 가입자가 증가한 셈이다.

솜사탕 멤버십은 에버랜드 방문을 기반으로 한 오프라인 경험형 멤버십임이지만 각종 이벤트와 할인 혜택 등으로 고객들에게 호응을 얻었다.

특히 회원등급에 따라 이용금액의 최대 4%까지 솜포인트로 적립돼 에버랜드에서 현금처럼 사용할 수 있는 점이 최고 혜택으로 꼽히고 있다.

에버랜드는 이번 솜사탕 700만 회원 돌파를 기념해 특별 이벤트를 진행한다.

이달 21일부터 12월 7일까지 에버랜드 이용권, 굿즈 등을 특별 할인하는 ‘700만 솜사탕 기념 블랙 프라이데이’가 진행된다.

이 기간 중 매일 선착순 100명에게는 1인당 최대 2매까지 에버랜드 이용권을 50% 할인된 가격에 제공하고, 1년 365일 에버랜드를 자유롭게 이용할 수 있는 정기권도 ‘2+1 프로모션’을 진행한다.

인형, 키링, 카드지갑 등 200여종 인기 굿즈들을 최대 75% 할인하는 스페셜 이벤트도 펼쳐진다. 5만원 이상 구매할 경우 한정판 에버랜드 패밀리 카드를 선물하고 경품 추첨 이벤트에도 참여할 수 있다.

다음달 3~10일에는 에버랜드 모바일앱에서 추첨을 통해 매일 호텔신라 숙박권(디럭스), 스노우피크 캠프필드 텐트스위트 이용권, 리움·호암미술관 입장권 등을 증정하는 감사제 이벤트가 열린다. 김현일 기자