[헤럴드경제=조용직 기자] 하계올림픽 유치의 당위성을 공유하고, 성공적인 유치전략 마련을 위한 ‘전북전주 팀코리아(Team Korea) 올림픽 유치전략 심포지엄’이 27일 서울 올림픽파크텔 1층 올림피아홀에서 열린다.

전북특별자치도와 민주당 전현희 수석 최고위원실이 주최하고 전북도, (사)한국스포츠미디어학회, (사)한국올림픽유산협회가 주관하는 이 심포지엄은 전북과 서울, 대구, 광주 등 연대도시를 기반으로 하는 올림픽 유치 전략에 대한 구체적인 논의를 진행할 예정이다.

계은영 한양대 교수와 정관호 모노플레인 대표가 올림픽의 성공적인 유치 전략과 올림픽 유치의 의미 등을 발표한다. 토론은 조현재 회장(한국올림픽유산협회)이 좌장을 맡고 유상건 교수(상명대, 한국스포츠미디어학회 회장), 권순용 교수(서울대) 등이 패널로 참여한다.

이날 300여명이 참석하는 범국민 서포터즈 발대식도 진행될 예정이다.

전북자치도 하계올림픽 유치단 관계자는 “올림픽 유치는 단순한 이벤트가 아니라 대한민국의 미래 전략이자 국가적 과제”라면서 “함께 혁신하고 함께 성공하는 전북의 정신으로 전국적 공론을 확산시키고, 전북과 서울 등 도시들이 협력해 새로운 한국형 올림픽 모델을 제시하겠다”고 밝혔다.