전년 대비 12% 증가, 20조대 첫 진입 금리 하락에도 견조한 이자이익 거둬 환율 하락 등에 비이자이익 18.5%↑

[헤럴드경제=김은희 기자] 국내 은행권이 올해 3분기까지 당기순이익이 21조원이 넘은 것으로 나타났다. 3분기 누적 순이익이 20조원대에 진입한 것은 이번이 처음이다.

20일 금융감독원에 따르면 올해 1~3분기 국내 은행의 당기순이익은 21조1000억원으로 지난해 같은 기간(18조8000억원)보다 12.0% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 이는 작년 한 해 실적(22조2000억원)을 턱밑까지 따라잡은 역대 최대치다.

부문별로 보면 이자이익과 비이자이익이 나란히 늘었다. 3분기 누적 이자이익은 44조8000억원으로 전년 동기(44조4000억원) 대비 0.7% 증가했다. 금리 하락에 따라 순이자마진(NIM)이 줄었음에도 이자수익자산이 4.5% 증가하면서 이자이익이 소폭 늘었다.

같은 기간 비이자이익은 6조8000억원으로 지난해 1~3분기(5조7000억원)보다 18.5% 증가했다. 수수료이익이나 유가증권관련이익에는 큰 변동이 없었으나 해당 기간 환율이 큰 폭으로 하락하면서 외환·파생관련이익이 2조6000억원 증가한 영향이 컸다.

판매비와 관리비는 20조7000억원으로 전년 동기(19조4000억원) 대비 6.3% 늘었다.

3분기 누적 국내 은행의 대손비용은 4조7000억원으로 작년 같은 기간(4조6000억원)보다 2.4% 늘었다. 주로 경기둔화에 따른 원화대출 연체율 상승 추세가 지속된 영향이라고 금감원은 분석했다.

영업외손익은 1조6000억원으로 흑자 전환됐다. 작년 상반기 일회성 비용이었던 주가연계증권(ELS) 배상금의 기저효과와 은행 자회사 등 투자지분 손익 증가 등의 영향이다.

같은 시기 국내 은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.67%로 전년 동기 대비 0.01%포인트 상승했다. 자기자본순이익률(ROE)은 8.99%로 같은 기간 0.17%포인트 올랐다.

은행 유형별로 보면 일반은행의 순이익은 14조1000억원, 특수은행의 순이익은 6조9000억원이었다. 세부적으로는 시중은행과 인터넷은행의 순이익이 지난해 같은 기간보다 각각 1조5000억원, 500억원 증가한 반면 지방은행은 500억원 줄었다.

금감원 관계자는 “향후 미국 관세정책 등 대내·외 불확실성으로 취약 부문을 중심으로 대손비용이 크게 증가할 가능성이 있다”면서 “은행이 자금공급 기능을 충실히 수행할 수 있도록 충분한 손실흡수능력 확충과 건전성 관리 강화를 지속 유도하겠다”고 밝혔다.