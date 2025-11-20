[헤럴드경제=정석준 기자] SPC삼립이 창립 80주년을 맞아 맛과 풍미를 강화한 ‘프리미엄 삼립호빵’ 2종을 선보인다고 20일 밝혔다.

SPC삼립은 1945년 황해도 옹진에 문을 연 빵집 ‘상미당’(賞美堂)에서 시작됐다. 대표 제품 중 하나인 ‘삼립호빵’은 1971년 첫 출시 이후 누적 판매량 68억개를 기록했다.

SPC삼립이 창립 80주년 기념 호빵을 개발하며 주목한 원료는 감주와 흑당이다. ‘맛의 깊이를 더하다’라는 콘셉트로 전통 원료에 현대적인 제빵 기술을 결합해 풍미를 극대화했다.

‘감주통팥호빵’은 쌀과 누룩을 발효해 만든 감주의 은은한 단맛과 통팥의 식감을 살린 제품이다. SPC삼립의 연구진은 감주를 넣은 탕종(밀가루를 물과 함께 끓인 것)을 활용해 쫄깃한 식감을 냈다. 통팥 앙금에도 감주를 넣어 부드럽게 단맛을 구현했다.

‘흑당단팥호빵’은 약과·강정 등 전통 과자 제조에 쓰는 흑당을 활용해 사탕수수의 진하고 깊은 단맛을 살렸다. 고운 단팥 앙금과 조화로운 풍미가 매력이다.

SPC삼립 관계자는 “창립 80주년을 맞아 오랫동안 사랑 받아온 삼립호빵을 더욱 깊고 특별한 맛으로 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.