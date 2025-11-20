이사회 운영 개선…환경 보호 앞장

[헤럴드경제=정석준 기자] 동원그룹은 최근 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 ‘2025 ESG 평가’에서 동원산업과 동원시스템즈 등 상장 계열사 모두 종합 A등급을 획득했다고 20일 밝혔다.

동원산업은 환경 분야 A등급, 사회 분야 A+등급을 획득했다. 특히 지배구조 분야에선 지난해보다 두 계단 상승한 B+ 등급을 기록했다. 동원산업은 주주들에게 다양한 의결권 행사 방법을 고지했다. 사외이사 참여율 공개 등 이사회 운영에 관한 내용도 개선했다.

동원그룹은 동원F&B, 동원로엑스 등 계열사 주요 사업장에 고효율 냉동공조(HVAC)를 도입해 탄소 배출량을 절감하고 있다. 국내 최초로 참치를 조업하는 선망어업과 연승어업에 대한 MSC 인증을 획득하는 등 환경 보호에 앞장서고 있다.

동원시스템즈의 종합 등급은 2022년부터 매년 한 등급씩 상승해 올해 A등급을 기록했다. 동원시스템즈는 재활용이 가능한 폴리에틸렌(PE) 기반의 ‘유니소재(Uni-Material)’ 포장재를 개발했다.

동원그룹 관계자는 “동원그룹은 사회의 필요에 답하기 위해 사회구성원들과 상생할 수 있는 지속가능경영을 실천하고 있다”며 “앞으로도 ESG 경영을 통해 사회적 책임을 다하고 지속가능경영을 선도하는 모범 기업으로 자리매김할 것”이라고 말했다.