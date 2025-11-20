[헤럴드경제=이명수 기자] 시각장애인 김예지 국민의힘 의원을 겨냥한 ‘장애 비하’ 발언으로 논란을 일으킨 박민영 국민의힘 미디어대변인과 관련해, 유튜버 전한길 씨가 ‘박 대변인이 그런 표현을 쓰게 된 데에는 김 의원의 당내 행보가 원인’이라며 김 의원을 강하게 비판하고 나섰다.

전 씨는 지난 18일 자신의 유튜브 채널에서 라이브 방송을 통해 “박민영 대변인을 100%다 편드는 건 아니다”면서 “장애인에 대해 일부 과격한 표현이 있었지만, 박 대변인이 그렇게 한 이유는 김예지 의원이 국민의힘을 분열 시키는 짓을 했기 때문”이라고 주장했다.

그는 “김예지 의원은 한동훈 추천으로 비례대표를 받았다”며 “그러면 국민의힘을 도와야 하는데 국민의힘에 패당 행위를 했다”고 말했다.

이어 “(김예지 의원은) 윤석열 대통령 탄핵할 때 민주당 손잡고 윤 대통령 등에 칼 꽂아서 탄핵 찬성한 자”라며 “조원석 내란 특검 팀 만들 때도 또 민주당 손잡고 윤 대통령 등에 칼 꽂은 자”, “국민의 힘 분열 시키는 짓을 한 자”라고 주장했다.

또한 “친한파 김예지는 박민영 대변인을 고발했다”며 “같은 당 안에서, 도대체 김예지 의원은 국민의힘 의원이 맞느냐”고 반문했다.

전 씨는 “(박민영 대변인이) 장애인에 대해서 비하한 것을 보호하려고 하거나 하지는 않는다”며 “그런 차원에서 박민영 대변인을 편드는 게 아니다”고 강조했다.

다만 “박민영 대변인이 (장애인 비하) 표현을 하게 된 이유가 그 때문”이라고 설명하며, 비하 발언을 두둔하려는 것이 아니라는 점을 덧붙였다.

그는 이어 “좌파 언론이 박민영 대변인을 악마화하고 있다”면서 “(좌파 언론은) 신 났다. 국민의 힘 내부에서 박민영이랑 김예지랑 싸우니까”라고 주장했다.

전 씨는 장동혁 국민의힘 대표를 향해서도 “그러니까 이번 계기로 친한파들 빨리 내보내라”며 “안에 내부 총질하는 인간들 있음 되겠느냐”, ”내부 첩자가 있는 한 발전할 수 없다. 이럴 때 빨리 숙청해야 한다“고 말했다. 이어 ”(제가) 요구한다. 김예지를 출당시키라고“라고 요구했다.

박 대변인은 지난 12일 한 유튜브 채널에서 김 의원을 겨냥해, 비례대표 공천이 부당했다는 취지로 말하면서 “장애인에 너무 많이 할당해서 문제”라고 발언해 논란이 일었다.

논란이 커지자 장 대표는 박 대변인에게 엄중히 경고했지만 사의 표명은 반려했다.

이후에도 논란이 이어지자 박 대변인은 자신의 페이스북에 “장애인 할당하지 말라는 게 아니다”라며 “장애인이라고 다른 집단에 비해 과대표돼선 안 되며 마찬가지로 특정인에게 과도한 특혜를 줘야 할 이유가 될 수도 없다는 것”이라고 입장을 밝혔다.